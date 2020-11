Genshin Impact : Tout savoir sur la version 1.1 (bannières, système de réputation…)

Avec l’arrivée de la version 1.1, les joueurs de Genshin Impact vont enfin découvrir quelques nouveautés, surtout pour ceux qui s’ennuyaient une fois arrivés à haut niveau. Et si cette mise à jour promet d’apporter de nouvelles quêtes et des personnages supplémentaires à jouer, elle incorporera également de nombreuses features en plus. Le studio miHoYo a récemment publié un long communiqué pour détailler les nouveautés de cette update, et on vous résume tout ce qu’il faut attendre pour cette version 1.1 dans cet article.

Le système de réputation

Cette mécanique inédite et centrale dans cette mise à jour permettra de vous forger une réputation au sein de chaque ville, afin de débloquer quelques récompenses en échange de certains services. Plusieurs PNJ présents dans les villes vous demanderont d’effectuer des tâches pour eux à travers Mondstadt et Liyue. Ces missions seront divisées en quatre catégories, à savoir :

Les quêtes de région : Il suffit simplement de remplir diverses quêtes dans les différentes villes.

: Il suffit simplement de remplir diverses quêtes dans les différentes villes. L’exploration : Il vous sera demandé d’effectuer des actions spécifiques dans les régions, comme ouvrir des coffres ou trouver des points de téléportation. On suppose que la plupart des joueurs haut niveau auront déjà des récompenses débloquées ici selon leur avancée.

: Il vous sera demandé d’effectuer des actions spécifiques dans les régions, comme ouvrir des coffres ou trouver des points de téléportation. On suppose que la plupart des joueurs haut niveau auront déjà des récompenses débloquées ici selon leur avancée. Les primes : Il faudra traquer jusqu’à 3 cibles (par ville) et les éliminer. Les cibles changeront toutes les semaines, le lundi.

: Il faudra traquer jusqu’à 3 cibles (par ville) et les éliminer. Les cibles changeront toutes les semaines, le lundi. Les requêtes : Jusqu’à 3 quêtes données par les habitants de chaque ville pourront être remplies par semaine. Les quêtes s’actualiseront le lundi également.

En remplissant tout cela, les joueurs obtiendront de la « réputation » dans chaque ville, ce qui leur permettra de débloquer des récompenses inédites. On peut notamment voir des planeurs, des plans pour des gadgets ou encore des plaques pour le profil de chaque joueur. Les récompenses pourront être obtenues en allant voir des PNJ spécifiques, à savoir Hertha pour Mondstadt et Ms. Yu pour Liyue.

Pour débloquer cette nouvelle feature, il faudra cependant atteindre le niveau d’aventure 25 et avoir complété le prologue de l’Acte I (pour Mondstadt) et le premier chapitre de l’Acte II (pour Liyue), ce qui devrait normalement déjà être fait à ce niveau.

Les mécaniques propres aux villes et l’exploration facilitée

Dorénavant, les habitants de chaque ville pourront vous aider de diverses manières. Tout d’abord, le forgeron vous aidera à collecter des minerais en vous indiquant sur la map où sont localisés certains dépôts, dans lesquels vous serez en mesure de trouver plus de pierres. Pour débloquer cela, il faudra cependant atteindre le niveau de réputation 2 dans chaque ville.

En bon marchands, les commerçants vous feront désormais quelques ristournes selon votre niveau de réputation. Pour le moment, seuls les marchands du marché général d’objets (à côté de la table d’alchimie) et le Bon Chasseur vous octroieront des réductions sur vos achats à Mondstadt, et leur équivalent à Liyue. Pour débloquer ces rabais, le niveau de réputation 4 sera demandé.

Enfin, la map du monde évolue en vous indiquant dorénavant le pourcentage de complétion de chaque zone. Vous serez ainsi en mesure de savoir approximativement s’il vous manque beaucoup de secrets à découvrir dans chaque région, que ce soit des coffres, des Fées à ramener ou autre.

Le système d’archive

Les nombreux menus de Genshin Impact ont parfois de quoi donner le tournis aux débutants. Afin de mieux réorganiser tout cela, le titre ajoute le système d’Archive, accessible depuis le menu principal. Il servira à répertorier tous les éléments du monde, des personnages aux différentes régions.

Ainsi, pour en apprendre plus sur certains lieux, il faudra parfois dénicher des points de vues, qui débloqueront alors des descriptions dans le lexiques. Toutes les armes et artefacts seront aussi listés pour avoir un meilleur aperçu de chacun d’entre eux.

Les livres seront enfin classés afin de rendre la lecture plus agréable, pour ceux qui aiment se plonger dans le lore du jeu, et les tutoriels seront accessibles plus facilement.

Les nouveaux objets

La mise à jour 1.1 apportera de nombreux objets que l’on a encore jamais vu dans le jeu. On ne parlera pas ici des planeurs inédits ou des armes en plus, mais bien de types d’objets encore inconnus.

Les pierres de résonances Anemoculus et Geoculus

Dans la table d’alchimie, il sera dorénavant possible de crafter des pierres de résonances Anemoculus et Geoculus. Ces dernières vous aideront à trouver Anemoculus et Geoculus autour de vous en vous indiquant le chemin le plus proche à suivre pour les dénicher.

En utilisant l’une de ces pierres, une zone bleue va apparaître autour du personnage. Si un Anemoculus et Geoculus se trouve dans cette zone, le joueur est alors guidé jusqu’à lui. Il faut ensuite attendre 300 secondes avant de réutiliser une pierre.

Pour pouvoir les crafter, il faudra auparavant atteindre le niveau 2 de réputation, afin de débloquer les plans nécessaires pour créer l’objet.

Détecteurs de trésors Anémo et Géo

Fonctionnant plus ou moins sur le même principe que les pierres, ces objets vous permettront de rechercher les coffres autour de vous, en vous guidant jusqu’à eux. Pour pouvoir crafter cet objet, il faudra atteindre le niveau 6 de réputation.

Les fioles attrape-vent

Un objet qui vous permet de créer un courant d’air pour vous propulser en hauteur. Il faut alors récolter 5 Anémogranums avant de pouvoir l’activer. Pratique pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir Venti, qui peut effectuer la même chose sans cet objet, et ainsi récupérer, par exemple, les Anemoculus ou les Geoculus un peu en hauteur.

La résine condensée

Vous en avez marre de courir après les fleurs de la révélation ou de la richesse ? La résine condensée vous facilitera la vie. Lorsque vous aurez atteint le niveau de réputation 3 de chaque ville, vous pourrez débloquer le schéma de ce nouvel objet à crafter à la table d’alchimie.

En échange de 40 résines et d’autres objets, il permet alors de débloquer le double des récompenses lors de l’activation des fleurs ou lorsqu’un donjon est terminé. Très pratique pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps pour jouer, même s’il ne sera possible d’en avoir que 3 à la fois sur soi.

La poche nutritive V30

L’une des features les plus demandées va enfin faire son apparition. La poche nutritive V30 n’est rien d’autres qu’un objet ajoutant un raccourci jusqu’à vos différents plats, afin de les consommer sans avoir à retourner dans les menus à chaque fois.

Ainsi, vous pourrez sélectionner un plat de soins et l’utiliser plus facilement en combat, tout comme un plat de résurrection (même s’ils sont déjà plus faciles à utiliser que les autres plats en plein combat). Pour débloquer cet objet, il faudra atteindre le niveau 5 de réputation pour ensuite pouvoir le crafter à l’aide d’un schéma.

Le chaudron d’Adepte

Là aussi, il s’agira de vous faciliter la vie en cuisine. Actuellement, pour pouvoir préparer des plats, vous devez recherche un chaudron autour de vous, ce qui n’est pas forcément pratique. Désormais, vous pourrez transporter votre chaudron avec vous pour l’allumer où vous le souhaitez. Il faut là encore atteindre le niveau 5 de réputation.

Le téléporteur de poche

Si Genshin Impact ne manque pas de téléporteurs, ce gadget vous permettra d’en placer un où vous le souhaitez sur la map, et qui sera actif durant une semaine.

Ce dernier trouvera son utilité si vous le placez vers des zones où vous avez l’habitude d’aller pour récolter du minerai, des plantes ou pour rencontrer certains types d’ennemis. On pense notamment à l’arène du Loup du Nord, qui n’a pas de téléporteur à proximité. Il faudra cette fois-ci atteindre le niveau 6 de réputation pour crafter l’objet.

L’événement saisonnier Astres évanouis

Il s’agit ici du premier événement saisonnier du jeu, qui sera plus conséquent que les petits événements temporaires que l’on a eu pour le moment. Il demandera aux joueurs d’effectuer une série de quêtes durant deux semaines, avec des batailles contre des vagues d’ennemis limitées par un chrono.

L’événement, qui débutera le 16 novembre à 10h, mettra particulièrement en avant Mona et Fischl si l’on se fie à l’artwork, disponible en tête de cet article. De plus, un autre personnage est présent, à savoir Scaramouche, l’un des onze agents Fatui (au même titre que Tartaglia). On suppose qu’il ne sera pas possible de l’obtenir tout de suite, mais il devrait être introduit pour la première fois à l’écran lors de cet événement.

Parmi les récompenses, des primo-gemmes et des artefacts seront de la partie, comme des nouveaux planneurs. Fischl sera aussi distribuée gratuitement après avoir rempli un certain nombre de quêtes.

Les nouveaux personnages

Comme précisé au début de cet article, des personnages supplémentaires seront ajoutés au casting. Quatre ont été annoncés pour le moment, et seront répartis entre deux bannières différentes, avec un nouveau personnage 5 étoiles et un nouveau 4 étoiles par bannière. Voici la liste des nouveaux personnages de la version 1.1 de Genshin Impact :

Tartaglia : utilisateur d’arc de type Hydro (5 étoiles)

: utilisateur d’arc de type Hydro (5 étoiles) Zhongli : utilisateur de lance de type Géo (5 étoiles)

: utilisateur de lance de type Géo (5 étoiles) Diona : utilisatrice d’arc de type Cryo (4 étoiles)

: utilisatrice d’arc de type Cryo (4 étoiles) Xinyan : utilisatrice de claymore de type Pyro (4 étoiles)

La première bannière mettra en avant Tartaglia et Diona. Beidou (4 étoiles) et Ningguang (4 étoiles) auront aussi plus de chances d’apparaitre.

Cette bannière sera disponible dès le début de la mise à jour, et durera jusqu’au 1er décembre. La prochaine mettre en vedette Zhongli et Xinyan. Une autre bannière sera disponible pour le début de la version 1.1, et concernera cette fois-ci des sets d’armes.

La fin de l’acte Liyue

Enfin, dernière nouveauté majeure de cette mise à jour, l’arrivée des dernières quêtes concluant l’histoire de Liyue. Il faut alors s’attendre à de nouvelles missions pour l’histoire principale, qui demanderont un niveau d’aventure qui devrait logiquement être au dessus de 30, étant donné que la dernière quête concernant l’histoire à ce jour était de niveau 29. De nouvelles quêtes de mondes seront également disponibles.

Quand la mise à jour 1.1 sera t-elle disponible ?

Rappelons que la version 1.1 de Genshin Impact arrivera le 10 novembre à 23 heures (et sera donc jouable le 11 novembre), et devrait durer approximativement 5 heures. Durant cette période de maintenance, 60 primo-gemmes seront offertes par heure, en plus de 300 primo-gemmes offertes d’office.

Enfin, parmi les autres nouveautés, on notera qu’il sera enfin possible de personnaliser les touches de la manette et du clavier, ce qui était particulièrement demandé par les joueurs PC. Un nouveau monstre sera de la partie, le Brutocollinus étrange, et donnera quelques récompenses intéressantes en cas de défaite.

Pour ne rien manquer du jeu, n’hésitez pas à suivre tous nos guides et astuces.