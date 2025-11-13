Phil Spencer réagit à l’annonce de la Steam Machine, la nouvelle console de Valve

This is also an Xbox

Celui qui est à la tête de Microsoft Gaming n’allait certainement pas rester silencieux face à cette annonce de la Steam Machine, étant donné qu’il peut ici voir l’occasion de vanter les mérites de Xbox, puisque « tout est une Xbox ». Phil Spencer a donc publié un tweet pour féliciter Valve dans son pari, qui va dans la direction qu’explore justement Xbox pour l’avenir :

« Le jeu vidéo évolue lorsque joueurs et développeurs disposent de davantage de moyens de jouer et de créer, notamment sur les plateformes ouvertes. L’accès élargi aux jeux sur PC, consoles et appareils portables reflète un avenir fondé sur le choix, des valeurs fondamentales qui guident la vision d’Xbox depuis ses débuts. En tant que l’un des plus grands éditeurs sur Steam, nous nous réjouissons de ces nouvelles options permettant aux joueurs d’accéder aux jeux où qu’ils soient. Félicitations pour l’annonce d’aujourd’hui. »

Car forcément, pour Xbox, qui se positionne ici en tant qu’éditeur, la Steam Machine n’est qu’une plateforme de plus pour faire tourner des jeux Xbox, et n’est probablement pas vue comme une concurrente directe (ne serait-ce que grâce à son architecture ouverte). Et ce même si à l’avenir, on ne serait pas étonnés de voir une machine similaire chez Microsoft.