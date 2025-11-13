Phil Spencer réagit à l’annonce de la Steam Machine, la nouvelle console de Valve

On ne pourra pas s’empêcher de penser que, quelque part, la Steam Machine est le type de console hybride qu’avait Xbox en tête durant ces derniers mois. Valve a ici pris les devants en combinant une architecture de PC avec une structure de consoles, pour réunir (a priori) le meilleur des deux mondes, chose que Xbox voudra aussi faire avec sa prochaine machine. Alors forcément, Phil Spencer avait quelque chose à dire à ce sujet.

