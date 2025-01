Phil Spencer évoque la Switch 2, la fin des exclusivités Xbox et le futur des consoles Xbox

Starfield ne restera pas exclusif

Microsoft l’avait déjà confirmé : désormais, aucun jeu n’est véritablement certain d’être exclusif aux plateformes Xbox. Ce qui veut dire que même le prochain Halo pourrait sortir sur PS5 ou ailleurs, si Xbox le voulait. Phil Spencer évoque à nouveau ce sujet lors d’un échange avec le journaliste Destin Legarie, lorsque ce dernier lui demande si Starfield restera exclusif :

« Non, il n’y a pas de jeu spécifique… je n’ai aucune raison de mettre une barrière autour d’un jeu et de dire « ce jeu n’ira pas à un endroit où il trouvera des joueurs et nous apportera un succès commercial ». Ce que nous constatons, c’est que nous sommes capables de mener une meilleure activité qui nous permet d’investir dans une excellente gamme de jeux comme vous l’avez vu, c’est notre stratégie. Notre stratégie consiste à permettre à nos jeux d’être disponibles. Le Game Pass est un élément important pour jouer aux jeux sur notre plateforme. »

Il continue en déclarant que conserver des exclusivités ne marche pas pour Xbox et qu’il ne s’agit plus d’un chemin que l’entreprise souhaite emprunter. Au moins, cette fois, c’est plus que clair.

Convaincre le public de continuer à acheter une Xbox

Mais comment convaincre le public d’acheter une console Xbox à partir de maintenant ? C’est la question qui a été posée au PDG de Xbox chez Gamertag. Pour Phil Spencer, ce sera avant tout une question de hardware, en faisant en sorte que les consoles Xbox proposent le meilleur confort possible :

« Je veux que les gens choisissent leur console en fonction de ses capacités et de la façon dont cela s’intègre dans les choix qu’ils veulent faire quant à l’endroit où ils veulent jouer, et nous voulons que notre hardware gagne en fonction des capacités matérielles dont nous disposons. Je pense que la différence que nous avons constatée au cours des 20 dernières années, et c’est une bonne chose, c’est que les jeux sont vraiment la priorité, pas la plateforme. La plupart des jeux dont vous ou moi allons parler fonctionnent sur de nombreuses plateformes différentes, et ce sont les jeux qui ont du succès, ce sont les jeux qui sont en tête des classements de vente… Je veux construire une plateforme qui réponde aux besoins de ces créateurs, des créateurs qui essaient de rencontrer des gens sur tous les écrans. »

Il poursuit sa réflexion en accentuant sur le fait que les consoles Xbox devront se montrer innovantes à l’avenir :

« Construisons du hardware innovant que les gens voudront utiliser pour jouer, que ce soit entre leurs mains, à la télévision ou même ailleurs. Et j’adore notre équipe en charge du hardware. J’ai passé du temps avec eux cette semaine à examiner la feuille de route qu’ils ont. Je pense que nous en apprenons beaucoup. »

Spencer a aussi évoqué à nouveau le sujet d’une console portable façon Steam Deck, en indiquant que ses équipes avaient encore besoin d’un peu de temps pour affiner leur vision à ce sujet.

Des jeux Xbox arriveront sur Switch 2

Et en parlant de console portable et d’exclusivités qui n’ont plus lieu d’être, le grand manitou de la marque Xbox est revenu sur l’annonce de la Nintendo Switch 2 lors de la même émission. Spencer n’a que des louages à clamer ici et a envoyé ses félicitations au PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en le remerciant avec humour pour la taille de l’écran de cette console, qui conviennent mieux à ses yeux vieillissants.

Il continue en montrant que Xbox est prêt à sortir davantage de jeux sur cette Switch 2, qui sera selon lui un immense succès :

« Nintendo, leur innovation et ce qu’ils représentent dans cette industrie… J’applaudis toujours leurs actions. Ils ont fait une petite vidéo flash et je sais que nous aurons plus de détails au fil du temps. J’ai vraiment hâte de les soutenir avec les jeux que nous avons, et je pense qu’ils sont un élément vraiment important de cette industrie. »

Si Microsoft s’en tient aux accords réalisés lors de l’acquisition d’Activision-Blizzard, on peut au moins s’attendre à ce que des jeux Call of Duty débarquent chez Nintendo dans les années à venir, et ce ne seront certainement pas les seuls jeux Xbox sur cette Switch 2.