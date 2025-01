Pour sa console portable, Microsoft veut réunir le meilleur de Xbox et le meilleur de Windows

Des annonces avant la fin 2025 ?

Jason Ronald est plus qu’attentif au développement du marché des consoles portables puisqu’il a récemment été invité chez AMD et Lenovo à la conférence centrée sur le futur des machines du genre, où a notamment été présentée la Lenovo Legion Go S.

The Verge a ainsi pu s’entretenir avec le responsable de la nouvelle génération chez Xbox pour lui demander s’il avait quelques mots à dire sur la machine portable made in Microsoft qui est en préparation. L’intéressé reste bien sûr évasif mais précise qu’il souhaite que cette console portable embarque le meilleur de Xbox, mais aussi de Windows :

« Je dirais que nous réunissons le meilleur de la Xbox et de Windows, car nous avons passé les 20 dernières années à créer un système d’exploitation de classe mondiale, mais il est vraiment lié à la console. Ce que nous faisons, c’est que nous nous concentrons vraiment sur la façon dont nous pouvons apporter ces expériences aux joueurs et aux développeurs dans l’écosystème Windows plus large. »

Une déclaration qui ne pouvait pas plus mal tomber étant donné que Steam a fait savoir son intention de partager son système Steam OS, ayant une bien meilleure réputation que celui de Windows, avec d’autres constructeurs. Malgré les critiques faites à l’encontre de Windows, Ronald dit vouloir réparer les erreurs et offrir le meilleur système possible sur cette future console portable :

« Nous nous efforçons de simplifier cela et de le rendre plus proche d’une expérience sur console. Notre objectif est de placer le joueur et sa bibliothèque au centre de l’expérience et non pas tout ce que Windows peut faire aujourd’hui. »

Quant à savoir quand il sera possible de constater cela de nos propres yeux, Ronald botte en touche… ou presque. Il indique que Microsoft aura plus de choses à montrer d’ici la fin de l’année. On restera donc très attentifs.