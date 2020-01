Persona 5 Scramble : The Phamtom Strikers dévoile ses cartes dans un nouveau trailer

Atlus vient de poster le deuxième « preview trailer » de Persona 5 Scramble : The Phamtom Strikers. Pour rappel, il s’agit d’un musou (ou « Dynasty Warriors like »), développé en collaboration avec Omega Force, se déroulant après les événements du RPG Persona 5.

D’ailleurs, chose amusante à la fin du trailer, on peut notamment voir une petite animation qui nous fait bien comprendre cela. On peut observer ainsi un « P52 » se faire maltraiter par un « S » pour devenir « P5S ».

Un condensé d’informations

Ce second trailer récapitule un peu ce que nous avions déjà vu comme les combats, les interactions avec le décor ou encore les mini-jeux comme le snowboard dernièrement. Toutefois, il regorge également de nouveautés avec des apparitions de quelques boss qui ponctueront chaque prison visitée. On rappelle que les Phamtom Thieves vont effectuer une sorte de « road trip » dans tout le Japon.

On y aperçoit aussi un nouveau Persona, la cuisine de Joker, Makoto sur sa moto et même un Joker maléfique. Autant que cette suite en a dans le ventre pour combler le fan, le tout sous un remix de « River in the Desert » qui nous a déjà conquis.

En attendant une annonce officielle pour l’Occident, sachez qu’il sortira sur PS4 et Switch le 20 février prochain au Japon. Nous devrions avoir en outre les dernières informations sur le jeu dans les prochains jours.