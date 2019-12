Au Japon, Persona 5 Scramble : The Phantom Stirkers se dévoile périodiquement grâce aux nombreuses vidéos animées par la sympathique mascotte de Persona 5, Morgana. Précisons d’ailleurs qu’en Occident, le musou devrait adopter un nom plus court comme il est de coutume avec les jeux japonais ayant des titres à rallonge.

Sega a en effet récemment déposé le logo de Persona 5 Strikers. Rien n’est encore officiel mais il est plus que probable que ce soit le cas.

La ville de Sapporo

Dans cette première vidéo, les Phantom Thieves se retrouve dans la ville de Sapporo, un lieu très romantique et historique. Comme tout bon jeu nippon, c’est ici que l’on assistera aux fameuses scènes des sources chaudes.

On y fera également la rencontre de Mariko Hyoudou, un politicienne compétente qui cherche à rassembler la population autour de ses idées. En ce qui concerne la prison de Sapporo, nous serons dans un environnement gelé, ce sera d’ailleurs l’occasion pour nos héros de glisser et même de faire du snowboard.

Les Personae

Des Personae uniques pourront être récupérés à Sapporo comme le célèbre Jack Frost. D’ailleurs, Atlus en profite pour revenir sur le système permettant de récupérer et améliorer ses Personae. Pour en obtenir, vous devez ramasser des masques après en avoir battu des « Shadows ». Par ailleurs, en tant que personnage principal de Persona, seul Joker peut en utiliser plusieurs grâce à sa compétence « Wild ».

Toujours comme dans le RPG, Joker peut se rendre dans la Velvet room pour fusionner ses Personae et en obtenir de nouveaux. En outre, en dépensant des « points Persona », que vous obtenez en combat, vous pouvez faire gagner rapidement des niveaux à vos Personae. Enfin, il sera possible d’utiliser des « skill cards » pour apprendre des compétences à vos Personae. Voilà qui promet une personnalisation aussi poussée que dans Persona 5.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sortira le 20 fevrier 2020 au Japon sur PS4 et Switch. On attend toujours une annonce pour une localisation en Europe mais ce n’est qu’une question de temps. Il faut dire aussi que nous ne sommes pas vraiment pressés étant donné que l’on attend déjà de pied ferme Persona 5 Royal le 31 mars prochain.