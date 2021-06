La série Persona célèbre ses 15 millions de ventes

La série Persona remporte de plus en plus de succès en Occident, et c’est pourquoi les résultats obtenus par la licence augmentent d’année. On le doit aussi à la multiplication des versions des épisodes principaux, sans compter les spin-off, et comme le site Persona Central l’indique, Atlus annonce aujourd’hui avoir passé un cap symbolique pour la série lors de son dernier bilan financier.

Une belle année pour la série

Si on compte tous les épisodes sortie à ce jour, la série Persona culmine à 15 millions de ventes à travers le monde. Un chiffre très important pour une licence qui était à la base considérer comme étant « de niche », et qui doit beaucoup au succès de Persona 5. L’année dernière, le rapport financier de Sega Sammy indiquait que la série totalisait 13.1 millions de ventes, ce qui veut dire que la dernière année a été très profitable pour la licence.

Dans le détail, on apprend que Persona 5 Royal s’est vendu à 1.8 millions d’exemplaires, tandis que Persona 5 Strikers en est à 1.4 millions de copies vendues (soit 100 000 de plus en quelques semaines). Le succès de Persona 4 Golden est tout aussi impressionnant puisque la version du jeu s’est vendue à 900 000 exemplaires depuis sa sortie (400 000 de plus en un an), ce qui permet à cet opus d’atteindre les 2,4 millions de ventes en comptant la version PS Vita.

De quoi assurer de beaux jours à la licence, surtout si des portages sont encore dans les cartons.