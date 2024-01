Persona 3 Reload : Premier avis sur le remake de l’opus qui a redéfini la licence Persona

Nombreux sont les fans de longue date qui ont découvert la série Persona avec la sortie de Persona 3 sur PS2 en 2008. Ce titre a marqué un tournant décisif par rapport aux épisodes précédents, Persona 1 et 2. Sous la direction du trio Katsura Hashino, Shigenori Soejima et Shoji Meguro, l’équipe de développement a jeté les fondations de ce qui allait devenir la franchise la plus prisée de l’univers Shin Megami Tensei, allant jusqu’à la transcender.

Cette année, ce fameux trio va d’ailleurs accoucher d’une nouvelle licence avec Metaphor: ReFantazio, laissant le futur de Persona à une nouvelle équipe. L’énorme succès critique et commercial de Persona 5 a permis de conquérir un nouveau public, toutefois un retour aux origines peut s’avérer compliqué. Si Persona 4 Golden a relativement bien vieilli, il est difficile d’en dire autant pour Persona 3 et son remaster, sorti l’an dernier. Notre test le souligne très bien : le poids des années se fait trop sentir pour apprécier le jeu comme à ses débuts, surtout après deux volets qui ont perfectionné la formule.

Dans un contexte où les remakes sont fortement plébiscités dans l’industrie vidéoludique, la sortie de Persona 3 Reload semble incontournable et promet un succès quasi assuré pour Atlus. Encore faut-il y mettre les moyens pour combler les attentes. C’est ce que l’on a constaté en essayant ce remake durant un peu plus d’une heure sur Xbox Series.

Un Persona qui tue

Jouer à Persona 3 avec le confort moderne, c’est ce que demandent les fans depuis des années. Depuis son annonce, ce que l’on voit de Persona 3 Reload, à travers les images et extraits de gameplay, a de quoi nous mettre l’eau à la bouche. Entièrement refait sous Unreal Engine 4, le titre veut ainsi atteindre un rendu graphique très proche d’un Persona 5. Une prouesse qu’il parvient à réaliser aisément grâce à un joli travail de refonte.

Le plus impressionnant est que Persona 3 Reload parvient à garder son identité visuelle malgré de nombreux éléments (icônes, interface…) provenant directement de Persona 5. Pour rappel, Persona 3 explore le thème de la mort et son caractère inéluctable. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi vous voyez les protagonistes se tirer une balle dans la tête pour invoquer leurs Personae. Une symbolique que l’on retrouve évidemment dans l’intrigue puisque ces derniers doivent faire face à la mort de différentes façons.

Tout ça pour dire que le titre respecte scrupuleusement cette thématique tout en apportant un maximum de style avec une maitrise toujours aussi bluffante des menus du jeu ou des différents effets de l’interface, sans que cela ne donne un sentiment de surcharge. Manette en main, on constate que le remake a été fait avec soin et que rien n’a été mis de côté.

Shigenori Soejima (le character-designer original de Persona 3, 4 et 5) a retravaillé tous les portraits des personnages et les membres des S.E.E.S disposent désormais d’une tenue personnalisée durant la « Dark Hour ». Les doublages japonais ont été entièrement refaits avec le casting d’origine tandis que le doublage anglais profite de toutes nouvelles voix. Les scènes marquantes proposent désormais des séquences animées. En bref, Atlus a pris le meilleur de l’aboutissement actuel de la franchise, Persona 5, sans pour autant dénaturer cet opus très sombre dans les sujets qu’il aborde.

Un Persona 3 plus facile ?

Alors que Persona 3 Reload semble principalement s’inspirer de la version PS2, sans intégrer à première vue les innovations de Persona 3 Portable ou de Persona 3 FES, nous réservons notre jugement complet sur l’histoire pour le test final. Cependant, nos attentes étaient surtout tournées vers la modernisation de son gameplay.

Influencé par Persona 5, Reload gagne en dynamisme avec des combats qui requièrent plus de stratégie. On retrouve par exemple le « Bâton Pass », une option permettant de donner une action bonus à un allié après avoir exploité une faiblesse ennemie. Pour apporter une touche d’originalité, Atlus introduit une nouvelle mécanique nommée « Téurgie ». C’est une jauge spéciale, conservée entre les combats, que chaque personnage peut remplir en accomplissant certaines actions. Par exemple, Mitsuru doit provoquer des altérations d’état, tandis que Yukari doit effectuer des soins. Lorsqu’elle est pleine, cette jauge autorise le déclenchement d’une puissante attaque spéciale, offensive ou de soutien.

Dans l’ensemble, le combats nous ont semblé beaucoup plus expéditifs et moins aléatoires comparés à ceux de la version PSP. Il s’agit sans doute du rare potentiel défaut de ce remake : son équilibrage. Il faudra confirmer ou infirmer cette première impression lors du test, mais les affrontements étaient plus faciles, là où la version Portable avait le défaut inverse avec une difficulté qui pouvait entraîner la mort à la moindre erreur ou manque de chance.

Un Tartare plus digeste

Le Tartarus, cette tour gigantesque d’où émergent des Ombres menaçantes, était l’un des aspects les plus attendus dans ce remake. Dans le remaster, gravir les différents niveaux de cette tour était d’une lenteur exaspérante. Heureusement, Persona 3 Reload a réussi à rendre cette progression plus fluide et agréable. Les étages se présentent désormais sous la forme de petites salles labyrinthiques, offrant une exploration plus variée. La visibilité des monstres directement dans l’environnement contribue également à une expérience moins rébarbative, évitant ainsi de longues heures dans des dédales répétitifs.

En dehors de cette heure sombre, Atlus a aussi fait l’effort de donner plus de volume à l’exploration de la ville et du dortoir. Cependant, l’effet de surprise ne dure pas longtemps et on retrouve rapidement ce sentiment de cloisonnement étant donné que l’on est très loin de Persona 5 et de ses différents quartiers de Tokyo. Même chose pour les « Social Links » qui ont été revitalisés, mais qui sont bien moins profonds. On ne va pas lui reprocher de ne pas être exactement au niveau de Persona 5 sur ces points, toutefois il ne faut pas s’attendre à être aussi investi étant donné qu’il n’apporte que des bonus pour vos types de Personae, toujours représentés par les cartes du tarot de Marseille.

Une autre ambiance musicale

La musique, un élément clé de l’atmosphère unique des jeux Persona, a été particulièrement soignée dans Persona 3 Reload. Le jeu ne se contente pas de proposer des réarrangements, mais enrichit également l’expérience avec des compositions originales. Atsushi Kitajoh a magistralement saisi le style distinctif que Shoji Meguro avait instauré à l’époque. L’univers musical est globalement très appréciable, avec une mention spéciale pour ‘It’s Going Down Now’. Le rappeur Lotus Juice fait son retour dans les différents morceaux, mais Azumi Takahashi remplace Yumi Kawamura. Bien qu’elle effectue un travail remarquable sur la plupart des musiques, sa voix manque parfois un peu de peps, notamment sur le célèbre « Mass Destruction ».

Malgré quelques réserves concernant la difficulté, Persona 3 Reload se distingue pour le moment comme une réussite remarquable, répondant avec brio aux attentes élevées placées dans ce remake tant attendu. Le jeu semble habilement conçu pour séduire à la fois les nouveaux fans venus grâce à Persona 5 et les fidèles de longue date, désireux de redécouvrir ce titre phare dans des conditions optimales. Alors que les mois de janvier et février s’annoncent chargés en sorties de JRPG, Persona 3 Reload se profile comme un incontournable du genre.