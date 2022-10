Persona 3 Portable et Persona 4 Golden reviennent en janvier 2023

Atlus avait promis qu’il n’y aurait pas d’annonces lors des concerts Persona de ce week-end puisque leur stream est payant, et c’est plus ou moins tenu puisque la date de sortie des portages de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden a donc été faite sur Twitter à la fin de la première représentation.

Persona vient se jeter dans la mêlée du début 2023

Vu la volonté affichée de sortir tous les jeux de la conférence Xbox de juin dans les 12 mois suivants, on s’attendait à voir les deux jeux arriver dans la première moitié de 2023 mais on ne s’attendait pas les voir arriver aussi tôt et surtout à la même date. En effet, Persona 3 Portable et Persona 4 Golden arriveront tous les deux le 19 janvier 2023 sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.

Si vous n’avez pas suivi, cela pourrait vous étonner lire que Persona 4 Golden arrivera sur PC en début d’année prochaine alors que vous l’avez déjà sur Steam. Cela signifie surtout la fin de l’exclusivité pour la plateforme de Valve vu que le jeu sortira sur le Windows Store pour l’occasion. On rappelle d’ailleurs que les deux seront inclus directement dans le Game Pass, comme c’est déjà le cas pour Persona 5 Royal le 21 octobre.

Atlus n’a toujours pas indiqué si la version Steam de P4G sera mise à jour pour accueillir la traduction française qui n’était pas disponible à la sortie mais le sera sur la version Windows Store du jeu, un petit effort qui ferait grincer bien des dents s’il n’était pas fait. On rappelle au passage que les deux jeux seront traduits pour la première fois dans notre langue.

On aurait bien aimé vous dire que cette surprise du jour nous redonne espoir de voir un nouveau jeu à l’issue du concert de demain mais malheureusement, le site officiel de la série a très vite coupé court à cela. En effet, vous vous souvenez peut-être des différentes cases qui se remplissaient au fur et à mesure de cette année-anniversaire, et bien elles sont toutes complètes, la date de sortie des deux portages était donc l’ultime annonce.

On se consolera avec cet hommage à l’artwork le plus célèbre de l’épisode numéro 3 mais avec la présence des autres protagonistes plus récents :

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sortiront donc le 19 janvier 2023 sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.