Persona 3 Remake : Un nom de domaine « P3RE » fait parler de lui tandis qu’Atlus semble teaser une annonce

On se prépare déjà à être déçus

Le site Persona Central a pu voir qu’un nom de domaine « P3RE » avait été enregistré au mois de mars, sans que l’on puisse vérifier qui se cachait derrière. Un nom qui pourrait évidemment faire écho à Persona 3 Remake. Hier, ce nom de domaine a été mis à jour pour le faire basculer sur les serveurs d’Amazon, ce qui serait un schéma typique pour Atlus, qui aurait par exemple fait de même avec Persona Q2 ou encore Persona 5 Royal.

C’est encore léger, mais le tout a pris de l’ampleur avec une déclaration de la part d’Atlus. Ce dernier sera présent à l’Anime Expo le 3 juillet prochain avec son propre panel. Pour décrire cette prise de parole, Atlus promet de parler de toutes les choses « excitantes à venir », en déclarant que d’ici là, le public aura pris connaissance d’autres informations. L’expression « the cat is out of the bag » utilisée ici veut dire que quelque chose sera révélé, qu’un secret sera rendu public, et ce en amont de l’Anime Expo.

Entre cette communication et le nom de domaine en question, les étoiles sembleraient presque (mais seulement presque) s’aligner sur une annonce, que ce soit au Summer Game Fest ou au Xbox Games Showcase (ce qui serait un gros coup pour l’image de Microsoft au Japon).

Mais, parce qu’il y a un mais, on rappellera qu’on n’est jamais trop prudents avec ce Persona 3 Remake, que l’on pense voir débarquer à chaque conférence avant de subir une grosse désillusion. Ce n’est pas la première fois qu’Atlus tease des annonces, ces dernières n’aboutissant à rien d’exceptionnel comme des goodies, des concerts ou des jeux de moindre importance. Prudence donc.