Rumeur : Une vidéo d’un potentiel Persona 3 Remake et d’un nouveau Jet Set Radio circule

Trop propre pour que ce soit faux ?

Avant toute chose, rien ne permet d’affirmer l’authenticité de cette vidéo, et même si cette dernière étant très bien réalisée, le doute est permis. On prendra donc toutes les précautions de rigueur en rappelant que rien n’est officiel à ce jour, et qu’il pourrait s’agir d’une farce très bien élaborée.

That Persona 3 remake was shown alongside a visually better looking Sonic Frontiers and Jet Set Radio 3 @SkyRaiderG7 unintentionally found out about it's so fucking over pic.twitter.com/uUNnGC4t0n — Дастанович @ Pizza Tower obsession (@Dastanovich_) April 9, 2023

Sur la vidéo en question, qui serait une vidéo à usage interne chez Sega datant de 2021 pour montrer les titres qui étaient en préparation, on y voit une séquence sur Sonic Frontiers, quelque peu différente du jeu final, ainsi que deux séquences illustrant un potentiel Persona 3 Remake et un nouveau Jet Set Radio. Pour Jet Set Radio, le look est certes un peu moins cartoon qu’auparavant mais on reconnaît bien l’univers de la licence.

Sur la partie concernant Persona 3, on peut voir Yukari effectuer une attaque, avec un modèle 3D très élaboré. Si quelques fans hardcore de la série crient au fake à cause de l’arme qu’elle tient (qui proviendrait de Persona 5), rappelons que cette vidéo servirait de note d’intention pour l’éditeur japonais, et que ce que l’on y voit n’est pas forcément un indicateur du rendu final (encore moins si tout ceci n’est qu’une blague d’un internaute).

Avec tout cela, difficile de démêler le vrai du faux, et c’est pourquoi on préférera parler encore d’une rumeur afin de tempérer les attentes. Il y a quelques mois, Bloomberg avait effectivement confirmé que Sega travaillait sur un retour de la licence, et Persona 3 Remake est presque un secret de polichinelle à ce stade, Gematsu confirmant même son existence via ses propres sources. Réponse cet été ?