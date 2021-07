Persona tease 7 annonces à l’occasion des 25 ans de la série

La série Persona fêtera ses 25 ans le 20 septembre prochain et Atlus compte bien marquer le coup après les 15 millions d’exemplaires vendus. Un site officiel a ouvert ses portes pour l’occasion et s’il n’indique rien de concret pour l’instant, il tease quand même beaucoup de choses.

Allez annoncez Persona 6 et 7 là !

On commence avec le principal, les fameuses sept annonces. La première d’entre elles aura lieu en septembre 2021, les cinq suivantes indiquent juste un « Coming Soon » et la dernière attendra l’automne 2022. Alors forcément, on ne s’attend pas à ce qu’il s’agisse de sept jeux vu le côté multimédia de la série avec ses mangas, animes, films, concerts et autres productions sur scène.

Mais on a tout de même bon espoir qu’une grosse partie de ces projets soit jouable. On pense notamment à un nouveau jeu de combat par Arc System Works qui serait le meilleur moyen de rassembler tous les personnages dans un même jeu, parfait pour un anniversaire. Mais aussi au jeu mobile Code Name X qui continue de faire semblant de ne pas être lié à Persona 5 même si c’est évident.

On met en vente les goodies avant les annonces

Le merchandising de l’anniversaire nous donne tout de même de premiers gros indices sur deux des annonces. On a par exemple un set de portraits des protagonistes de la série. On y retrouve bien les héros et héroïnes de Persona 1 à 5 (version féminine du 3 comprise) ainsi qu’un huitième dont l’identité sera dévoilée plus tard.

Alors il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’une autre version féminine pour un remake de Persona 4 ou 5 mais on penche forcément plus pour le ou la protagoniste de Persona 6. Une théorie qui n’avance pas tellement quand on passe à l’autre indice de la boutique : les posters des épisodes principaux.

Il existe un pack de stands en acrylique représentant chaque épisode de la série qui vient y rajouter Persona 3 Portable (mais pas FES), Golden et Royal et donc aucun spin-off de combat, danse, Persona Q ou autre. Et là, il n’y a non pas un mais deux nouveaux posters à dévoiler.

On suppose que l’un d’entre eux serait bien Persona 6 mais pour l’autre, on imagine un remake ou une compilation d’anciens épisodes. Et forcément, on croise les doigts pour un remake du 3 souvent réclamé par les fans vu que le jeu aurait bien besoin d’une refonte pour se mettre à niveau sur le gameplay de ses petits frères, lui qui fête aujourd’hui même les 15 ans de sa sortie.

Bref, l’année qui arrive sera bien chargée pour Persona, si ce n’est en sorties, au moins en annonces et l’on espère donc y voir de belles choses et pas trop de déceptions (telle qu’un portage fainéant de Persona 3 Portable par exemple).