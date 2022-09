Persona : Atlus ne fera pas d’annonce au concert en octobre, pas de Persona 6 en vue

Avec la sortie des versions PC, PS5, Xbox et Switch de Persona 5 (qui auront droit à une jolie édition collector), on se doutait qu’Atlus allait concentrer sa communication sur ces portages, mais on espérait tout de même que le traditionnel concert Persona Super Live P-Sound soit le lieu pour une annonce d’un nouveau projet. On apprend malheureusement aujourd’hui qu’il n’en sera rien, puisque le studio préfère mettre les choses au clair directement afin de tempérer les attentes autour de l’événement.

Pas de Persona 6 au concert

Atlus a annoncé sur le site Persona Chanel que le concert Persona Super Live P-Sound 2022, qui aura lieu le mois prochain, ne sera pas l’endroit où le studio annoncera un nouveau jeu Persona. Aucune annonce liée à un nouveau projet n’est à attendre durant cet événement.

On aurait pu s’en douter étant donné que la priorité est donnée aux portages de Persona 5, mais un aperçu du futur, même bref, aurait été satisfaisant pour la communauté. Persona 6 se fait attendre, mais on a désormais l’habitude de patienter entre deux épisodes majeurs de la série, qui n’est pas avare en spin-off.

Il faudra donc se contenter de la performance musicale pour cet événement, ce qui est déjà très très bien étant donné la qualité des morceaux de la licence.