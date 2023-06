Persona 3 Reload se confirme avec une fuite sur Instagram

Persona 3 Reload arriverait début 2024

On ne sait pas exactement combien de temps ces vidéos resteront en ligne vu que l’on suppose qu’elles seront supprimées d’ici le Xbox Showcase de dimanche. En effet, cela commence par un logo Xbox et les seules plateformes indiquées à la fin sont celles de Microsoft. On suppose donc que comme pour les trois remasters l’an dernier, l’annonce se fera chez Xbox avant que PlayStation voire Nintendo soient aussi confirmés dans les heures ou jours suivants.

Atlus messed up. They revealed Persona 3 Remake too early on their instagram pic.twitter.com/xycj3wZZ5d — Faz (@ScrambledFaz) June 8, 2023

On peut voir par exemple Aigis, de l’exploration des couloirs du lycée, une scène de cours, la rencontre avec Junpei ou la fusion de Personae pour obtenir un Jack Frost. Concrètement, ce que l’on voit ressemble à Persona 3 qui reprendrait le moteur du 5 mais ce n’est pas aussi simple que ça puisque ce qui est utilisé ici est l’Unreal Engine alors que le dernier épisode utilisait une solution maison.

En dehors de cela, pas grande chose à signaler si ce n’est que l’on peut de nouveau se servir du protagoniste pour se promener dans Iwatodai au lieu de bouger un curseur comme dans Persona 3 Portable. Aucun signe non plus de la version féminine de notre héros et le peu que l’on voit du 123ème étage de la tour Tartare ne nous permet pas de dire si l’exploration est toujours générée procéduralement, chose que l’on espérait voir changer dans une chronique il y a quelques mois.

A première vue, le seul changement notable est celui de l’interface de combat. En effet, celle-ci remplace le barillet de pistolet qui donne pourtant son nom à Persona 3 Reload pour adopter un système à la Persona 5 avec un bouton pour l’attaque simple, un autre pour la garde, puis les Personae et enfin les items. Donc non, sauf surprise, on ne devrait pas récupérer le système d’armes à feu par exemple.

Et le tout se termine par une période de sortie qui est donc située début 2024, au moins sur PC, Xbox One et Xbox Series, avec d’ailleurs une disponibilité dès le premier jour dans le Game Pass. En attendant, rendez-vous ce dimanche 11 juin à partir de 19h, heure française pour l’annonce officielle de Persona 3 Reload lors du Xbox Showcase qui nous apportera peut-être plus d’informations sur les nouveautés et autres changements.