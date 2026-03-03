Peppered: An Existential Platformer : Le jeu de plateformes narratif en 2D de Mostly Games arrivera le 7 avril sur consoles
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Disponible depuis début avril 2025 sur PC, Peppered: An Existential Platformer est un jeu de plateformes narratif en 2D indépendant qui a rencontré son petit succès auprès du public. Pour preuve, il a enregistré environ 96% d’avis positifs en moins d’un an sur Steam, sachant que plus de 500 ont été enregistrés sur la plateforme de Valve au moment où nous écrivons ces lignes. Logiquement, ces jolis chiffres ont incité Mostly Games à voir plus grand pour son projet. C’est pourquoi, il y a quelques jours, le studio allemand a annoncé s’être associé à l’éditeur polonais Lynxbyte Games pour proposer des versions PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch du titre. Celles-ci sortiront le 7 avril prochain.
Préférerez-vous trouver un job ou sauvez le monde ?
Imaginé essentiellement par une petite équipe composée de quatre personnes, cette production nous plonge dans un périple à la fois loufoque et absurde où nous incarnons un/une simple stagiaire de bureau se lançant dans une quête visant à sauver le monde d’une apocalypse imminente. Malheureusement, la société apathique autour de nous nous perçoit comme un/une terroriste, ce qui complique forcément les choses.
A nous donc de faire les choix qui nous semblent les meilleurs à l’instant T, tout en prenant en compte que nos échecs face aux ennemis et défis qui viendront nous mettre des bâtons dans les roues auront aussi des conséquences sur le déroulement et dénouement de notre partie. Au total, onze fins différentes sont au programme et, si vous vous posez la question, oui, le titre bénéficie d’une traduction française.
Rendez-vous le 7 avril 2026 pour découvrir, ou redécouvrir, Peppered: An Existential Platformer sur les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 07/04/2025