Payday 3 a droit à un peu plus de détails sur ses personnages

Payday 3 est encore loin de sa sortie, mais cela n’empêche pas Starbreeze de parler de son prochain hit, qui a été largement mis en avant lors de l’annonce du label Prime Matter. A l’occasion du dixième anniversaire de la licence, relayé par Eurogamer, le studio a pris la parole pour préciser deux ou trois petites choses sur le jeu.

Le gang de retour dans un monde qui a changé

Erik Wonnevi, réalisateur du jeu, a donc confirmé plusieurs détails sur le jeu, à commencer par le fait que Payday 3 va bien prendre place à New York, avec une représentation de la ville encore plus grande.

L’intrigue se déroulera quelques années après les événements de Payday 2, et on y suivra bien le même gang, portant retiré des affaires. Dallas, Hoxton, Chains et Wolf seront de retour malgré eux, et on comprend alors que les enjeux de cet opus seront bien différents :

« Pendant ce temps, le monde de Payday est passé dans l’ère numérique, avec des géants de l’informatique, des crypto-monnaies, de la surveillance des masses et un Dark Web qui vont tous jouer un rôle dans les nouveaux gadgets du gang, ainsi que dans les challenges et opporunités. »

Malheureusement, Payday 3 ne devrait pas sortir tout de suite, étant donné que c’est plutôt l’année 2023 qui est évoquée ici, étant donné les soucis rencontrés par Starbreeze en 2019, notamment avec le lancement raté de Overkill’s The Walking Dead.