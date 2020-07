Animal Crossing New Horizons accueille un nouveau personnage (ou plutôt un revenant) avec sa mise à jour de juillet. Il s’agit de Pascal, la loutre fan de pétoncles. Il viendra vous échanger des pétoncles contre des plans de meubles de la série Sirène.

Cet article sera mis à jour quand nous en saurons plus sur la fréquence d’apparition de Pascal après sa première visite ainsi que sur les échanges possibles.

Comment faire apparaître Pascal pour la première fois ?

C’est un peu le hasard qui fera venir Pascal pour la première fois. En effet, il faut s’armer de patience, s’équiper d’une combi et d’un masque puis aller écumer les fonds marins en espérant tomber sur des pétoncles. Au bout de deux ou trois pétoncles trouvés, Pascal viendra vous parler de lui-même.

A quoi sert Pascal ?

Lorsque vous croisez Pascal, il vous échangera un pétoncle contre un plan de meuble à thème Sirène. Ce qui est déjà bien mais souci, leur fabrication nécessite des perles. On peut trouver ces perles en plongeant mais elles sont assez rares. Pour vous simplifier un peu la tâche, Pascal acceptera donc aussi de vous fournir des perles, en échange de pétoncles, bien entendu.

