Animal Crossing New Horizons : Détails de la mise à jour 1.3.0

Nintendo nous avait donné rendez-vous ce 3 juillet pour l’arrivée d’une toute nouvelle mise à jour pour Animal Crossing New Horizons. La version 1.3.0 est maintenant disponible au téléchargement sur nos Nintendo Switch et vient apporter quelques nouveautés et notamment la nage et la plongée.

Nouveautés de la mise à jour 1.3.0

Cette mise à jour 1.3.0, déjà disponible au téléchargement, apporte surtout la possibilité de nager et de plonger. Voici les informations majeures listées dans le patchnote :

Les joueurs peuvent désormais porter une combinaison étancher et plonger dans l’océan

Les joueurs peuvent désormais attraper des créatures marines pendant la plongée qu’ils peuvent ensuite donner au musée

Les joueurs pourront maintenant rencontrer de nouveaux personnages visiteurs sur l’îles

Les Miles Nook peuvent désormais être changés contre de nouveaux objets

De nouveaux articles saisonniers ont été ajoutés au catalogue Nook Shopping pour une durée limitée

Correctifs appliqués sur le nom de plusieurs poissons en coréen et chinois simplifié

Résolution des problèmes pour garantir une expérience de jeu agréable

Vous l’avez compris, tout est centré sur l’océan. Parmi les personnages, on sait que Pascal, la loutre rouge, pourra apparaître aux abords de votre île. Une version pirate de Gulliver fait également son apparition. Tout ça, on vous en parle très prochainement dans notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons que nous mettrons prochainement à jour. Sachez aussi qu’une autre mise à jour arrivera en août.