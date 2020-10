Overwatch : l’événement Halloween est de retour

Événement régulier sur Overwatch, Un Halloween Terrifiant revient pour cette cuvée 2020. Au programme : le retour du Dr. Schakalstein, des cosmétiques inédits pour un grand nombre de héros et le retour de modes temporaires. Cet événement est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et se terminera le 3 novembre.

Même pas peur !

Alors que l’essai gratuit d’Overwatch est disponible sur Nintendo Switch encore pour 4 jours, l’événement saisonnier pour Halloween fait son grand retour. Au programme des festivités cette année, le come-back des missions défi La Vengeance du Dr. Schakalstein avec 2 missions par semaine soit 6 missions au total :

Semaine 1 : Fantôme vengeur, Ruée sauvage Un fantôme meurtrier pourchasse les joueurs. Les zomniaques se déplacent plus vite.

Semaine 2 : Zomniaques explosifs, Ils étaient trois Les zomniaques explosent à proximité des joueurs. Seulement 3 joueurs, mais ils infligent davantage de dégâts.

Semaine 3 : Roulement mystère, Pneu surprise Héros périodiquement remplacés. Certains ennemis font apparaître des pneus tesla en mourant.



Vous pourrez également récupérer des cosmétiques exclusifs en remportant les défis hebdomadaires. Pour cela, il vous faudra gagner un certain nombre de parties, qu’elles soient rapides, compétitives ou bien dans le mode arcade :

Semaine 1 : Remporter 3 parties : Icône de joueur Sombra Fantasma Remporter 6 parties : Tag Sombra Fantasma Remporter 9 parties : Modèle épique Sombra Fantasma

Semaine 2 : Remporter 3 parties : Icône de joueur Brigitte pierre Remporter 6 parties : Tag Brigitte pierre Remporter 9 parties : Modèle épique Brigitte pierre

Semaine 3 : Remporter 3 parties : Icône de joueur Écho poupée de chiffon Remporter 6 parties : Tag Écho poupée de chiffon Remporter 9 parties : Modèle épique Écho poupée de chiffon



Alors, prêts à affronter vos plus grandes peurs et à faire mordre la poussière au Dr. Schakalstein ?