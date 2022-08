Accueil » Actualités » Overwatch : On sait quand les lootboxes vont disparaitre de la vente, et c’est tout bientôt

Le changement de modèle économique pour Overwatch 2 a déjà des effets pour le premier Overwatch. Blizzard a annoncé que les lootboxes allaient disparaitre du jeu, mais on ne savait pas encore quand précisément. Le couperet est enfin tombé aujourd’hui, avec un nouveau post de blog sur le site officiel, qui avait avant tout pour but de célébrer le troisième Remix anniversaire du jeu, mais qui a aussi donné plus d’informations sur la disparition de la mécanique, du moins à l’achat.

La loterie, c’est fini

Si vous souhaitez obtenir des nouvelles lootboxes à ouvrir, il faudra vous dépêcher. Blizzard indique mettre fin à l’achat des lootboxes dès le 30 août prochain dans Overwatch :

« N’attendez pas et procurez-vous ces modèles qui vous font de l’œil depuis si longtemps, car les coffres ne seront plus disponibles à la vente une fois l’évènement Remix anniversaire vol. 3 terminé le 30 août. »

Avant la sortie d’Overwatch 2, il sera toujours possible de gagner des coffres standards, mais plus de les acheter. Les coffres mis de côté seront automatiquement ouverts lors du lancement du deuxième épisode. C’est la fin d’une ère donc, et le début d’une nouvelle pour la licence.

Le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.