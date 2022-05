Overwatch célèbre ses six ans avec le volume deux du Remix Anniversaire

Alors qu’Overwatch 2 est actuellement en phase bêta, Blizzard continue d’alimenter son premier opus à succès. En effet, Overwatch a lancé les festivités dans le cadre de son sixième anniversaire, avec un tout nouvel événement à durée limitée, du 17 mai au 7 juin 2022.

Des skins remixés pour l’occasion

Durant toute la période des festivités, les joueurs et les joueuses peuvent rejouer à leurs modes de jeu préférés issus d’anciens événements saisonniers, comme la Féérie Hivernale, les Archives, l’Année du Tigre, les Jeux d’été, ou encore, un Halloween terrifiant.

Mais ce n’est pas tout, car six héros vont se voir octroyer un de leur ancien skin qui a reçu une petite transformation afin d’être remixé pour l’occasion. Ainsi, Symmetra, Chopper, Lucio, Sombra, Hanzo, et Ana, vont se mettre aux couleurs de l’évènement avec leur nouveau cosmétique disponible dans les coffres ou en échange de pièces.

Et enfin, chaque semaine celles et ceux qui accompliront des défis hebdomadaires recevront de nouveaux cosmétiques. De fait, la première semaine il sera possible de débloquer le modèle légendaire Ange Dr Ziegler en jouant 27 parties, la deuxième semaine pour le même objectif ce sera le modèle épique Ashe Mardi gras, et pour la troisième et dernière semaine Sigma nous fera honneur avec son modèle légendaire Maestro.

Pour rappel, l’événement Overwatch Remix Anniversaire volume 2 est disponible du 17 mai au 7 juin 2022 sur toutes les plateformes.