Overwatch sera gratuit pour les membres du Nintendo Switch Online du 13 au 20 octobre

Un peu moins de cinq mois après avoir fêté son 4ème anniversaire et en attendant d’avoir des nouvelles de sa suite, Overwatch sera disponible gratuitement sur Switch pour les abonné(e)s au Nintendo Switch Online la semaine prochaine, du 13 au 20 octobre.

32 personnages à l’essai

Pour rappel, si vous ne connaissez pas ce titre, il s’agit d’un hero-shooter développé par Blizzard et proposant des affrontements en 6v6 en ligne. En plus de proposer des parties stratégiques et dynamiques sur de nombreuses cartes différentes, ainsi que plusieurs modes de jeu, le casting réunit pas moins de 32 personnages aux aptitudes diverses et variées. Le dernier en date à l’avoir rejoint est Echo.

Overwatch est également disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.