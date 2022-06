Overwatch 2 : Dès que le jeu sortira, le premier Overwatch ne sera plus accessible

Maintenant que l’on connait sa date de sortie, les choses commencent à s’accélérer autour d’Overwatch 2, et on sait désormais plus de détails sur le jeu. En attendant de pouvoir à nouveau poser les mains sur le titre via sa prochaine bêta (qui démarrera le 28 juin), Blizzard continue à préciser les contours de la sortie de ce deuxième épisode, et si le 4 octobre marquera le début d’une nouvelle ère, il faudra définitivement faire ses adieux à l’ancienne.

La fusion des deux jeux arrive

Vous espériez pouvoir jouer à Overwatch premier du nom après la sortie du deuxième épisode ? Eh bien faites une croix sur votre projet, car Overwatch va bel et bien disparaitre lorsque Overwatch 2 sera mis en ligne.

C’est le réalisateur Aaron Keller qui le confirme à nouveau sur Reddit, bien que cela avait déjà été évoqué par Blizzard par le passé. Cette fois-ci, plus de doutes possible, il faudra bien faire ses adieux à Overwatch lors que le deuxième épisode sera en ligne. Une mise à jour viendra certainement remplacer le jeu, et rappelons que Overwatch 2 sera free-to-play.

Est-il possible de transférer les monnaies et lootboxes entre les deux jeux ?

Etant donné qu’il change de modèle économique, on se demande comment Overwatch 2 va nous permettre de récupérer tout ce que l’on avait récolté dans le premier.

Keller nous rassure en nous indiquant que les monnaies que l’on possède actuellement seront directement transférées dans Overwatch 2, mais ça ne sera pas le cas des lootboxes. Si vous en possédez, juste avant le lancement, ces boites s’ouvriront automatiquement et vous recevrez tout le contenu sur votre compte. Notez bien que même si vous transportez votre monnaie du premier Overwatch vers le deuxième, elles ne seront pas forcément utilisables sur tout le jeu.

Le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.