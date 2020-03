Overwatch : Echo sera bel et bien le 32ème héros

Alors que depuis hier, les teasing de la part de Blizzard n’arrêtent pas, une nouvelle vidéo vient d’apparaître sur la toile, introduisant le 32ème héros d’Overwatch qui ne sera autre que Echo. Après nous avoir introduit le Dr Mina Liao, qui laissait à penser qu’il s’agirait du prochain héros, c’est finalement l’intelligence artificielle Echo qui arrivera dans l’équipe d’Overwatch.

Faites connaissance avec Echo

Introducing Echo. An evolutionary robot programmed with a rapidly adapting artificial intelligence, Echo represents the cutting edge of technology. pic.twitter.com/aStyP5F4Al — Overwatch (@PlayOverwatch) March 18, 2020

Cette nouvelle vidéo nous en apprend également un peu plus sur le Dr Mina Liao, sur son rapport avec les omniaques et sur la genèse d’Echo, une intelligence artificielle à la pointe de la technologie. En effet, il semblerait que le Dr Mina Liao ait créé des robots qui deviendront, malgré elle, les omniaques que l’on connait actuellement : programmés pour tuer.

Alors que le Dr Mina Liao se rend personnellement responsable de ce désastre, Jack (Soldat 76) propose malgré cela qu’elle rejoigne l’équipe d’Overwatch afin de les aider à vaincre ces robots tueurs. Et, afin de laisser un héritage plus glorieux au monde que les omniaques, Mina Liao décida de créer Echo, l’intelligence artificielle que nous avions pu apercevoir il y a quelques temps dans le court-métrage «Retrouvailles».

Les rumeurs qui circulaient et qui laissaient à penser que Mina Liao et Echo ne seraient en fait qu’une seule et même personne n’étaient finalement pas loin de la vérité. Echo est la création du Dr Mina Liao, et sa tentative pour rendre le monde meilleur. Reste à savoir dans quelle catégorie se place le 32ème héros, et surtout quelles seront ses capacités !

Pour rappel, Overwatch est disponible sur PC, Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch.