Overwatch vient de dévoiler son 32ème héros

Alors que le dernier héros en date ayant rejoint le FPS de Blizzard n’est autre que Sigma, sorti en août dernier, deux tweets ont émergés sur la toile depuis ce matin et laisse suggérer l’imminente apparition d’un nouveau héros. Et il s’agirait du Dr Mina Liao.

Des indices mystérieux

Membre fondatrice d’Overwatch, le 32ème héros du FPS a pointé le bout de son nez hier, via la publication de ses notes personnelles, mentionnant notamment Jack alias Soldat 76 et également Athena, l’intelligence artificielle qui seconde Winston.

Accès en cours …

Fragment récupéré : journal personnel du Dr Mina Liao

Statut du dossier : terminé pic.twitter.com/cHX8I9fRiY — Overwatch (@OverwatchFR) March 17, 2020

Ce message permet de nous en apprendre un peu plus sur la philosophie du Dr Mina Liao, qui considère les omniaques comme des êtres vivants à part entière, dotés de conscience. Une philosophie qui risque de ne pas plaire à certains héros, et notamment ceux qui sont proches de La Griffe, la faction antagoniste d’Overwatch.

Et ce n’est pas tout puisqu’un tout nouveau teasing a eu lieu sur la même page Twitter il y a peu de temps, et a laissé cette fois filtrer la voix de la prochaine héroïne du jeu, qui semble être en très mauvaise posture. En effet, le Dr Mina Liao semble clairement attaquée mais par qui ? Des membres de La Griffe ?

Accès en cours…

État du fichier : corrompu.

Lecture initiée. pic.twitter.com/vOxwp4251U — Overwatch (@OverwatchFR) March 17, 2020

Il est certain que nous serons vite fixés, les teasing ne cessant de s’accumuler au fil des heures. L’annonce officielle des capacités du 32ème héros d’Overwatch ne devrait maintenant plus tarder. Nous vous tiendrons bien entendu informés de la moindre information concernant le Dr Mina Liao. Certaines rumeurs évoqueraient notamment le fait que le Dr Mina Liao et Echo ne seraient en fait qu’une seule et même personne !

Pour rappel, Overwatch est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.