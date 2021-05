Out of Line arrivera cet été sur PC et Switch, puis plus tard sur PS4 et Xbox One

En plus d’éditer l’intriguant Tandem: A Tale of Shadows, dont nous vous avions récemment présenté un trailer en exclusivité, Hatinh Interactive va également publier le prochain jeu du studio Nerd Monkeys, qui s’intitulera Out of Line, et qui a présenté un trailer il y a quelques jours.

La lance à tout faire

Out of Line nous proposera donc de vivre une aventure en 2D dans des décors entièrement dessinés à la main, avec un héros nommé San qui s’aidera de sa lance pour voyager à travers les niveaux. Il sera surtout question de puzzles à résoudre ici, et cette lance ne servira donc pas à être lancée sur des ennemis.

Le jeu est pour le moment prévu pour sortir en premier lieu sur PC et Nintendo Switch, et ce dès cet été. Il arrivera ensuite un peu plus tard sur PS4 et Xbox One.