Out of Line sort ce 23 juin et célèbre son lancement avec un trailer

Titre indépendant relativement discret depuis son annonce, Out of Line a cependant suscité progressivement de l’intérêt, notamment grâce à son univers entièrement dessiné à la main. Après avoir annoncé une arrivée sur PC pour ce début d’été, et confirmé des versions consoles, le jeu de plateforme sort aujourd’hui, ce mercredi 23 juin, et célèbre son lancement avec une bande-annonce diffusée en avant-première sur ActuGaming.

Accompagnez San dans son aventure

C’est au studio Nerd Monkeys que l’on doit cette nouvelle production, une équipe portugaise située à Lisbonne. Pour la sortie de leur titre, les développeurs se sont entourés de l’éditeur Hatinh Interactive, qui nous prépare également le prometteur Tandem: A Tale of Shadows, présenté lors du précédent AG French Direct.

Premier projet d’envergure pour le studio, Out of Line nous fait suivre l’histoire de San dans un voyage introspectif. Le jeu retranscrit sa quête de liberté et d’identité à travers un platformer 2D qui sera jonché d’énigmes à réaliser et d’obstacles à surmonter. Une proposition poétique soulignée par une direction artistique accrocheuse. Il faut dire que les visuels peints à la main y jouent un grand rôle dans ce charme.

La sortie de Out of Line est prévue ce mercredi 23 juin sur PC avec une arrivée aux alentours de 18 heures. Il est possible de le retrouver sur Steam, Epic Games Store et prochainement GOG.Com. Le titre arrivera ensuite sur consoles, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.