Out of Line fera son entrée sur Nintendo Switch le 7 juillet

Disponible depuis peu sur PC, Out of Line nous avait également promis des versions consoles. Cela se fera en plusieurs temps puisque les développeurs du studio Nerd Monkeys, en collaboration avec Hatinh Interactive, viennent d’annoncer la venue du jeu sur Nintendo Switch le 7 juillet.

Un peu de gameplay en complément

Pour accompagner l’annonce de la date de sortie, le studio a aussi diffusé une nouvelle bande-annonce. Cette fois-ci nous propose de découvrir le gameplay du jeu avec un aperçu de la mouture Switch. Rien de bien nouveau, mais cela permet d’apprécier la direction artistique atypique du titre tout en apercevant les mécaniques. Rappelons qu’une sortie de Out of Line sur PS4 et Xbox One est également au programme.