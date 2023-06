Un nouveau Nintendo Direct aura lieu ce 21 juin

Quand aura lieu le prochain Nintendo Direct ?

Le prochain Nintendo Direct aura donc lieu ce mercredi 21 juin à 16 heures (heure française). Il devrait durer approximativement 40 minutes, soit la durée standard d’un gros Nintendo Direct.

On nous précise que les jeux présentés seront surtout ceux prévus pour cette année, même si on imagine qu’il y aura certaines surprises dans le lot. Et naturellement, ce sera aussi le moment de présenter Pikmin 4 un peu plus en longueur, puisqu’il sort dans quelques semaines maintenant.

Pour le reste, c’est un peu plus mystérieux même si on peut s’attendre à de nouveaux circuits pour Mario Kart 8 Deluxe, voire même un petit aperçu supplémentaire du prochain Professeur Layton, même s’il ne sortira pas tout de suite. Les rumeurs du moment évoquent aussi un nouveau jeu Mario, possiblement en 2D, ce qui serait parfait pour venir célébrer le succès du film, mais pour savoir tout cela, on se donne rendez-vous dès demain avec le résumé des annonces qui sera publié sur notre site dès la fin du Direct.

Un nouveau #NintendoDirect approche ! Rendez-vous le 21/06 à 16:00 pour une nouvelle présentation d'environ 40 minutes centrée principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cette année, et avec de nouveaux détails sur #Pikmin4. Suivez-le ici 🎥 : https://t.co/O2jA3Avw2s pic.twitter.com/cvWZ7lvdpM — Nintendo France (@NintendoFrance) June 20, 2023