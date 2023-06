Pikmin 4 dévoile son éditeur de personnage dans une nouvelle vidéo

Pour beaucoup, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom peut être considéré comme le jeu de l’été pour Nintendo étant donné sa grande durée de vie et le fait qu’il devrait encore faire parler de lui pendant des mois (si ce n’est des années). Mais le constructeur japonais a tout de même une autre belle cartouche pour la saison estivale puisqu’il sortira prochainement Pikmin 4, que l’on a perdu de vue depuis le dernier Nintendo Direct. Et puisqu’une nouvelle émission de ce genre ne semble pas être prévue chez Nintendo pour ce mois de juin, on a droit à un tout petit trailer pour nous rappeler l’existence du jeu.