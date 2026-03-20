La Nintendo Switch 2 pourrait évoluer grâce aux nouvelles lois européennes

Une batterie remplaçable pour la Switch 2 imposée par l’Europe ?

L’Union européenne pousse de plus en plus les fabricants à proposer des appareils plus durables et réparables. Dans ce cadre, de nouvelles règles exigent que les consommateurs puissent remplacer eux-mêmes certaines pièces, notamment les batteries. Selon le Centre Européen des Consommateurs de France, à compter du 31 juillet 2026, les fabricants dans toute l’UE devront proposer la réparation de certains produits, même après l’expiration des deux ans de garantie légale. Cette obligation concerne notamment les smartphones, tablettes, lave-linge ou aspirateurs.

Or, comme la première Switch, la Switch 2 intègre actuellement une batterie non accessible sans outils spécifiques, ce qui ne correspond pas à ces nouvelles exigences. Nintendo envisagerait donc une version modifiée de la console en permettant un accès plus simple à la batterie.

Si cette révision vise d’abord le marché européen, elle pourrait avoir des répercussions plus larges. Le rapport évoque la possibilité que Nintendo adopte ce changement à l’échelle mondiale, notamment si la demande pour des produits réparables continue de croître. De plus, on imagine mal un traitement de faveur uniquement pour l’Europe et qui provoquerait (sans doute) des contestations dans les autres pays du monde. Cela avait été le cas pour l’adoption du port USB-C sur les iPhone qui s’est généralisée à tous les autres continents.

Reste à savoir comment Nintendo introduira cette évolution. Deux options sont envisageables : une nouvelle version clairement identifiée ou une révision “silencieuse” comme celle de la première Switch en 2019 (qui améliorait l’autonomie). Dans tous les cas, ce changement pourrait également concerner d’autres accessoires, comme la manette Pro, elle aussi critiquée pour sa batterie non remplaçable.

Si tout cela se confirme, ce sera une grande victoire pour les joueurs qui pourront entretenir leurs machines plus facilement et les conserver bien plus longtemps.