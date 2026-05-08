Nintendo Switch 2 : Amazon casse déjà les prix avant la hausse officielle

Faut-il craquer maintenant pour la Nintendo Switch 2 ?

Depuis plusieurs jours, les discussions autour de la Nintendo Switch 2 tournent principalement autour d’un sujet : l’augmentation prochaine des prix. Nintendo a ainsi prévu une révision tarifaire de sa console afin de s’adapter aux coût de production (et notamment ceux liés à la RAM). Elle interviendra en septembre prochain et le prix de la Nintendo Switch 2 va donc passer de 469,99 € à 499,99 €.

Mais Amazon semble vouloir profiter de cette période charnière pour attirer les acheteurs avant la montée officielle des tarifs. Si vous comptiez déjà acheter la Nintendo Switch 2 cette année, difficile de trouver un meilleur timing actuellement car l’attente pourrait simplement signifier payer plus cher à la rentrée prochaine.

La Nintendo Switch 2 seule à prix réduit

Le premier bon plan à surveiller est celui de la Nintendo Switch 2 standard qui passe actuellement à 419 € au lieu de 469 €.

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart à prix cassé

Autre offre très intéressante : le pack comprenant la Nintendo Switch 2 accompagnée de Mario Kart est affiché à 434 € au lieu de 509 €.

Le pack avec Mario Kart semble notamment être le choix le plus intéressant financièrement. Pour une poignée d’euros supplémentaires comparé à la console seule, vous repartez avec l’un des jeux multijoueur les plus populaires de Nintendo. Comme souvent avec ce type de promotions Amazon, les stocks pourraient ne pas tenir très longtemps.

Même si certains attendaient encore de voir comment le catalogue de la console va évoluer, vous pouvez déjà compter sur des valeurs sûres telles que l’excellent Donkey Kong Bananza ou encore le phénomène Pokémon Pokopia.