Nintendo Direct : Le résumé de toutes les annonces de l’émission du 21 juin

Voici toutes les annonces condensées avec tous les trailers diffusés durant le Nintendo Direct.

Pokémon Ecarlate et Violet: Le trésor enfoui de la Zone Zéro

On a donc commencé sur un nouvel aperçu des deux DLC à venir pour Pokémon Ecarlate et Violet, avec le volume 1 intitulé Le Masque Turquoise et le volume 2 nommé Le Disque indigo. Le premier est prévu pour cet automne, tandis que le second arrivera dans l’hiver. Cette bande-annonce nous montre les particularités de chacun, avec deux ambiances très différentes.

Sonic Superstars

Sonic Superstars avait déjà été officialisé lors du Summer Game Fest, mais il était évidemment présent chez Nintendo pour nous en montrer un tout petit peu plus, via le descriptif des pouvoirs des différents personnages jouables. On y voit qu’il sera possible d’y jouer en coopération, mais cette présentation ne nous donne pas de date de sortie.

Palia

Déjà présenté via sa version PC, le MMO free-to-play Palia confirme son arrivée sur Nintendo Switch et c’est la première fois qu’il montre autant d’images. Ici, vous pourrez y construire votre propre petit paradis tout en croisant des joueurs et des joueuses du monde entier. Le jeu demande aussi de partir à l’aventure pour découvrir quelques secrets, tout en restant très cosy. Le jeu sortira visiblement cet hiver.

Persona 5 Tactica

Lui non plus n’a rien de neuf, Persona 5 Tactica avait déjà été montré il y a quelques jours. Ce tactical RPG embarquera nos Phantom Thieves dans une aventure inédite, avec des personnages encore inconnus qui viendront s’ajouter au groupe. On a eu droit à une présentation de gameplay, qui reprend à peu près toutes les mécaniques de Persona 5, ce qui ne déstabilisera pas les fans.

MythForce

MythForce veut se la jouer dessin animé des années 90 avec un chara-design évoquant cette période, et c’est principalement là qu’il se démarque. Ce rogue-like en vue à la première personne demandera de parcourir de nombreux donjons, que ce soit seul ou en coopération en ligne. Pas de date si ce n’est un vague 2023.

Détective Pikachu Returns

Les DLC Pokémon n’étaient pas la seule apparition de la licence dans ce Direct, puisque Détective Pikachu effectue son retour ! Avec un titre logique, Le Retour de Détective Pikachu, ce nouvel épisode permet à ce Pikachu à la voix roque de reprendre ses activités d’enquêteurs à travers la ville tout en buvant des litres de café. Un épisode qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis un moment, et qui va enfin sortir en ce 6 octobre 2023.

Super Mario RPG

On a ensuite eu droit à un gros segment centré sur Mario avec tout d’abord la sortie de Super Mario RPG, qui s’offre ici un remake de toute beauté. On retrouve donc Mario, Peach et Bowser dans l’aventure sortie à la fin des années 90, avec des combats au tour par tour conservés mais un style visuel complétement remis à neuf. Si vous souhaitez découvrir ce spin-off si particulier de la saga, rendez-vous ce 17 novembre prochain.

Un jeu Princesse Peach

C’est ensuite Peach qui a eu droit à son propre jeu. La princesse sera de retour dans un jeu en 2,5D, mais c’est à peu près tout ce que l’on sait pour le moment. Pas de titre, juste une courte séquence de gameplay où Peach semble avoir des pouvoirs liés à sa robe. Le jeu est prévu pour 2024.

Luigi’s Mansion Dark Moon Remaster

Luigi’s Mansion 2, qui était sorti sur Nintendo 3DS, va lui aussi s’offrir un cure de jouvence avec la sortie l’année prochaine d’un remaster à destination de la Switch. Parfait pour celles et ceux qui ont découvert la licence avec le troisième épisode, même s’il faudra être patient pour en apprendre plus sur cette nouvelle version.

Batman Arkham Trilogy

En parlant de remasters, ou de compilation, Batou revient avec sa trilogie Arkham (sans l’opus Origins). Cette compilation regroupe donc Batman Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight avec tous leurs DLC. Bruce Wayne viendra donc régler tous les problèmes de Gotham dès cet automne sur Switch.

Gloomhaven

Gloomhaven est une adaptation de jeu de plateau sous la forme d’un RPG tactique qui est déjà disponible sur PC, mais il va débarquer à la rentrée sur Nintendo Switch. Un titre qui promet une grosse durée de vie avec plein de donjons et plus de 260 missions au compteur.

Just Dance 2024 Edition

Vu lors de l’Ubisoft Forward, Just Dance 2024 Edition est juste passé en coup de vent pour nous présenter un nouveau trailer avec quelques musiques en plus, histoire de nous rappeler qu’il devrait être l’un des rois des ventes de cette fin d’année.

Silent Hope

XSEED Games a annoncé un nouvel action-RPG avec Silent Hope, qui nous permettra d’incarner plusieurs héros aux différents pouvoirs dans des donjons en perpétuel changement. Quand on ne sera pas occupé à trucider des monstres, une partie un peu plus tranquille dans un camp permettra de débloquer de meilleurs équipements, bref, rien de très original pour le genre.

Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres

L’annonce d’un nouveau Dragon Quest Monsters n’est pas tellement une surprise mais on ne s’attendait pas à le voir arriver si vite. Ce nouvel épisode, nommé Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres, reprend donc les bases de la série avec de nouveaux personnages, mais aussi pas mal de clins d’œil au autres épisodes de la saga, avec l’apparition d’un héros bien connu en fin de trailer. Ce sera donc le jeu Square Enix/Nintendo de cette fin d’année.

Pikmin 4

Pikmin 4 a naturellement eu droit à un nouvel aperçu de gameplay en montrant ses nouveautés, notamment via Otchin, le chien sauveteur qui va nous accompagner. L’exploration promet d’être assez amusante avec plein d’objets du quotidien à ramasser, et même des plus atypiques comme une Game Boy Advance SP. On rappelle qu’il sortira le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch, tandis qu’une démo sortira le 29 juin.

De plus, pour celles et ceux qui veulent découvrir la licence sans tarder, Pikmin 1 et 2 s’offrent une sortie surprise sur l’eShop aujourd’hui-même.

Metal Gear Solid Master Collection Volume 1

Là aussi, ce n’était pas une surprise, car Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 avait été annoncé sur d’autres plateformes. La compilation arrivera le 24 octobre 2023 avec Metal Gear Solid 1, avec Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear et Metal Gear Solid 2 / Snake Revenge.

Vampire Survivors

L’incroyable succès de Vampire Survivors lui a permis de s’offrir une version Switch. Ce jeu si particulier va donc voir le jour dès le 17 août sur la console de Nintendo, avec la possiblité de jouer jsuqu’à 4 joueurs. Autant dire que cela sera un beau bordel à l’écran.

Headbangers: Rhythm Royale

Headbangers: Rhythm Royale avait lui aussi marqué les esprits lors de son passage aux conférences du Summer Game Fest, et il venu se rappeler à notre bon souvenir avec une nouvelle présentation. Ce jeu de rythme avec des pigeons devrait sortir le 31 octobre prochain.

Penny’s Big Breakaway

Private Division et l’équipe derrière Sonic Mania revienne avec un tout nouveau platformer en 3D intitulé Penny’s Big Breakaway, qui sortira aussi sur les autres plateformes. On y incarnera Penny, poursuivi par des manchots à travers des niveaux très colorés et qui ont un aspect très old-school. Le jeu devrait sortir dès le début d’année 2024.

Mario Kart 8 Deluxe

La Vague 5 du contenu additionnel pour Mario Kart 8 Deluxe a été officialisée avec la sortie de nouveaux circuits tels que la Course à la propreté, ou d’autres circuits issus de Double Dash ou de Mario Kart Tour. Malheureusement, pas de date précise, mais ça arrive dans l’été.

Star Ocean The Second Story R

Square Enix avait vendu la mèche avant l’heure : le deuxième épisode de la série Star Ocean va bel et bien s’offrir un remake, et un remake assez particulier. Star Ocean The Second Story R s’offrira des nouvelles illustrations, des visuels remis au goût du jour avec tout de même le charme de l’ancien, mêlant décors en 3D et personnages en pixel-art. C’est atypique, mais le rendu est intéressant et on découvrira tout cela dès le 2 novembre.

WarioWare Move It!

WarioWare est de retour avec WarioWare Move It!, un nouveau party-game complètement déjanté. Au programme, que des mini-jeux barrés qui comptent bien nous faire bouger tout notre corps cette fois-ci. Un jeu qui devrait donc bien nous faire bouger et occuper nos soirées d’automne dès le 3 novembre.

Amiibo Zelda: Tears of the Kingdom

Eh non, pas de DLC pour Zelda: Tears of the Kingdom, mais les habituels nouveaux Amiibo qui vont venir remplir les poches de Nintendo et vider les nôtres. Zelda et Ganondorf auront donc droit à de nouvelles figurines d’ici la fin de l’année.

Super Mario Bros Wonder

Comme à peu près tous les jeux du Direct, l’annonce d’un nouveau Super Mario Bros en 2D n’était pas si surprenante étant donné qu’une rumeur se propageait, mais cela fait toujours son petit quelque chose de découvrir un nouvel épisode. Ce Super Mario Bros Wonder aura la particularité d’inclure des séquences où tout le décor autour de Mario va bouger, tandis que l’on retiendra quelques nouveaux pouvoirs comme ce Mario éléphant absolument adorable.

Le Nintendo Direct a aussi mis en lumière des projets déjà annoncés que l’on évoquera que très rarement, comme des nouvelles images de Fae Farm, Hot Wheels Unleashed 2, le prochain DLC de Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope ou encore l’annonce de Manic Mechanics, un jeu coop façon Overcooked mais avec des voitures à réparer. Un Nintendo Direct correct donc, pas mémorable à cause de nombreuses fuites, mais qui fait le job, surtout avec un nouveau Mario à la clé.