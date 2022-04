MythForce : Un rogue-lite fantasy inspiré des dessins animés des années 80 annoncé sur PC

Connu notamment pour son travail sur les versions améliorées de Baldur’s Gate, Baldur’s Gate II, Icewind Dale et Neverwinter Nights, le studio canadien Beamdog est de retour avec un tout nouveau projet original. Intitulé MythForce, ce rogue-lite fantasy en vue à la 1ère personne édité par Aspyr Media et inspiré des dessins animés des années 80 sortira en accès anticipé sur PC, uniquement via l’Epic Games Store (29,99€), le 20 avril prochain.

Un titre qui sent bon les samedis matins d’antan

Jouable seul ou en coopération jusqu’à quatre, la production vous invitera au lancement de son early access à suivre son premier épisode, Bastion of the Beastlord. Mettant en scène quatre personnages nommés Victoria, Rico, Maggie et Hawkins, qui sont respectivement un chevalier, un voleur, une mage et un chasseur, cette équipe légendaire devra prendre d’assaut un donjon contrôlé par les troupes du seigneur vampire Deadalus.

Comme l’explique le PDG de Beamdog, Trent Oster, dont les propos ont été relayés par Gematsu, « MythForce est un concentré de fun à l’état pur tout droit sorti des samedis matins de mon enfance. Avec une boucle de jeu simple mais satisfaisante, c’est un grand écart par rapport aux RPG classiques pour lesquels nous sommes connus mais l’ADN de Beamdog est bien visible si vous cherchez bien. »

Rendez-vous dans une semaine pour découvrir ce que nous réserve l’accès anticipé de ce titre.