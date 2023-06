Le retour de Détective Pikachu se fera le 6 octobre prochain

Détective Pikachu reprend du service

Il faut bien avouer que cette bande-annonce ne nous dit pas grand chose sur ce qui va attendre notre Pikachu et Tim dans cette suite du premier jeu. On nous promet tout de même que l’amour du café sera toujours aussi présent et que l’on observera encore plus la cohabitation entre les humains et les Pokémon au quotidien plutôt que dans un contexte d’entraînement et de combats.

Il n’y a pas encore d’images de gameplay mais on remarque au moins que Tim semble un peu plus vieux. Le tout se déroule toujours à Ryme City avec Mewtwo dans les parages, mais des créatures de la huitième génération de Pokémon sont bien présentes. On espère que cette annonce permettra dans la foulée la confirmation de la suite du film dont la rumeur circule depuis mars.

On peut au moins dire que Le Retour de Détective Pikachu, car oui, c’est le titre français de Detective Pikachu Returns, sortira le 6 octobre sur Nintendo Switch.