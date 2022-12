Accueil » Actualités » Nintendo annonce Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Alors que l’on a attendu des années pour avoir Bayonetta 3 entre les mains, voilà que Nintendo et Platinum Games nous annoncent un nouvel opus nommé Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Ce prequel nous permettra d’en apprendre un peu plus sur les origines de la sorcière Cereza.

Cereza avant de devenir Bayonetta

L’une des annonces inattendues de ces Game Awards est tombée dans le camp Nintendo avec un opus à part entière pour la licence Bayonetta. Dans Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, nous ne sommes pas devant un beat’em all ultra nerveux mais bien un jeu qui semble plus posé avec de l’exploration et des puzzles à résoudre. Cette direction artistique mignonne cette ambiance poétique ont de quoi chambouler notre vision de la licence, mais la proposition est très intéressante pour le moment.

On y retrouvera donc la sorcière Cereza durant ses très jeunes années, nous pourrons notamment vivre sa rencontre avec son premier démon, Chechire. Ce dernier sera d’ailleurs un compagnon de tous les instants pour la jeune fille puisqu’il semble être une extension indispensable pour se défendre contre des ennemis et déplacer des objets. Même si on attend d’en voir un peu plus avant de pleinement s’enjailler, on apprécie en tout cas cette envie de prolonger l’univers de la part de Platinum Games.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sortira le 17 mars prochain exclusivement sur Nintendo Switch.