NieR Re[in]carnation arrivera bientôt en Europe selon Daichi Matsukawa

Disponible depuis le 18 février dernier au Japon, le titre mobile NieR Re[in]carnation n’est toujours pas sorti chez nous en Europe. Bonne nouvelle, l’attente ne devrait plus être très longue puisque Daichi Matsukawa a indiqué que la localisation anglaise du jeu était terminée.

Our apologies for the long silence since the last update, but we'd like to share with you the development status regarding the English version of NieR Re[in]carnation.

Please check the director's letter for details.#NieR #NieRReincarnation #NieRReinEN pic.twitter.com/mFKP4XgOfN

