NieR Reincarnation pourrait revenir sans gacha pour fêter les 15 ans de la licence

Un retour de NieR Re[in]carnation en préparation ?

On sait que Yoko Taro, créateur de la franchise NieR, est connu pour ses annonces énigmatiques. Ainsi, ce que certains internautes ont découvert sur le site dédié au 15e anniversaire de la licence pourrait bien être des indices annonçant une révélation imminente autour de NieR Re[in]carnation. Pour rappel, ce jeu mobile, sorti en 2021, proposait de suivre les péripéties de Fio, une jeune fille piégée dans la Cage, un univers onirique et sombre où chaque arc dévoilait de nouveaux héros et révélations sur la nature du monde. Bien que le jeu ait fermé ses portes, Square Enix avait entrepris de préserver son univers à travers des romans, dont The Girl and the Monster, coécrit par Yoko Taro et Jun Eishima.

Le 25 avril dernier, une page du site anniversaire intitulée « Special Novel [U]ndecided Option » a été découverte. La mise à jour contient une section dédiée à NieR Re[in]carnation, malgré la fermeture du jeu mobile en avril 2024. Plus surprenant encore, un message partiellement en anglais a été trouvé, mentionnant un mystérieux « recovery protocol » (protocole de récupération), des « commentaires d’analyse ajoutés au code source » et un « processus arrêté de force ». Ce texte cryptique renvoie vers le site japonais du jeu, ce qui n’a pas manqué d’attiser encore plus la curiosité.

La réapparition d’éléments liés à Re[in]carnation pourrait suggérer un projet dérivé, une adaptation, ou encore un retour du jeu sous une autre forme. La mention explicite de « code source » et de « récupération » pourrait donc laisser penser à un retour du titre sans l’habillage « gacha game » et le gameplay (assez ennuyeux, il faut l’avouer) du jeu mobile.

Il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir le fin mot de l’histoire, car une nouvelle mise à jour du site « [U]ndecided Option » est prévue pour le 2 mai 2025.