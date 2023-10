Nickelodeon All-Star Brawl 2 complète son casting avec Azula (Avatar, le dernier maître de l’air)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 s’enflamme mais sans Zuko

Nickelodeon All-Star Brawl 2 aura donc Azula comme 25ème et dernier personnage jouable. On espère que cela consolera un peu les fans d’Avatar, le dernier maître de l’air tristes d’apprendre que Toph ne sera pas de retour. En effet, comme on le craignait dans notre dernier article sur le Smash-like des licences Nickelodeon, celui qui annonçait la présence de Gérald, tout le monde ne reviendra pas.

Comme on a d’ailleurs pu le constater dans des streams sauvages de joueurs Smash, 11 combattants du premier épisode ne reviendront pas ici (ou attendront les DLC). Une décision qui s’explique par le fait que les développeurs de Ludosity et Fair Play Labs sont repartis de zéro pour cette suite et à refaire des personnages, ils ont probablement préféré en créer de nouveaux.

Comme Ember qui a droit à la présentation de son gameplay dans la vidéo ci-dessous, tandis que vous retrouverez celle de Danny Fantôme en dessous pour en savoir plus sur ce qui change pour lui.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 sortira le 3 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.