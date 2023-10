Le nouveau jeu King Kong est loin d’être réussi, et devient la cible des moqueries

Craig, c’est toi ?

C’est aujourd’hui que Skull Island: Rise of Kong sort dans toutes les boutiques sur toutes les plateformes actuelles, mais vous trouverez peu de tests à son sujet. Et pour cause, le jeu semble être relativement catastrophique, comme le montrent les vidéos à son sujet qui se multiplient. Vendu à environ 40 €, le jeu nous renvoie des générations en arrière, lorsque les (mauvaises) adaptations de films étaient légion, avec un manque de budget évident.

I take back every bad thing I said about Godzilla PS4.@GameMillEnt King Kong deserves better than whatever this is supposed to be. pic.twitter.com/bDoHfEnH0g — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Lorsque l’on a pas mis d’argent dedans, c’est toujours un peu drôle de voir le résultat en vidéo tant il est loupé, même si on pense évidemment aux développeurs qui avaient sans doute envie de travailler sur autre chose avec plus de moyens. On blâmera donc davantage GameMill que IguanaBee (un petit studio chilien spécialisé dans les jeux mobiles) dans cette histoire, tout en se disant que le jeu Gollum a de la concurrence dans la catégorie des jeux qui ne valent sans doute pas votre argent.

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong. This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises. The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023