Pour ceux qui ne seraient pas au courant, New World avait dévoilé le mois dernier l’arrivée du royaume de test public. En bref, il s’agit de serveurs permettant de tester les futures nouveautés du jeu afin que l’équipe de développement puisse tester en condition réelle ces dernières et les corriger tout en recueillant le retour des joueurs.

Si le dernier évènement signalait la précédente arrivée du Gantelet du néant, cette session met en avant les prochains évènements relatifs à Noël et à la période hivernale en général. On vous propose de résumer brièvement ce qui devrait arriver sur le MMO d’Amazon durant ce mois de décembre.

Il neige en Aeternum

Comme beaucoup de MMO, New World décide d’organiser de multiples évènements pour la fête de Noël. Ici appelé la Convergence Hivernale, un simili du Père Noel va donc apparaître en Aeternum. En effet le Yéti, ou nomade de l’hiver, engagera une guerre sans pitié contre le guerrier de l’Hiver puisque ce dernier souhaite instaurer un Hiver éternel. Différentes ressources vont faire leur apparition durant cet évènement et pourront être échangées contre des objets hivernaux dont des décorations, des armes, des objets rares et des cosmétiques.

Il sera alors possible de récolter des marques d’hiver en accomplissant des évènements répétés sur le jeu, de trouver des cadeaux perdus un peu partout sur la carte et de ramasser de la coruscante lors des pluies de coruscantes qui interviendront aléatoirement la nuit. Pour finir sur les nouveautés liées à cette période de l’année, des cavernes de glace feront leur apparition et seront le berceau de nombreuses créatures bien décidées à geler toute l’île. Les joueurs et factions devront alors coopérer pour refermer chacune de ces failles.

Cette nouvelle mise à jour possède aussi du nouveau contenu plus classique avec notamment l’arrivée de nouvelles quêtes secondaires et une nouvelle ressource haut niveau appelée gypse qui peut être acquise en effectuant quotidiennement différentes activités. On note également que le système jcj a subi un nouveau patch d’équilibrage, et que le système de High Water Mark a été renommé « Expertise » et, à l’instar du système de métier, a été sujet à de nombreuses modifications toutes détaillées à ce lien.