Tout savoir sur la bêta ouverte

Après Throne and Liberty, c’est au tour de New World Aeternum d’avoir droit à sa bêta ouverte du 13 au 16 septembre. Les deux MMO récupérés par Amazon se suivent, et vont avoir droit à un schéma relativement similaire. Celle-ci permettra aux curieux et curieuses de tester l’aventure jusqu’au niveau 30, avec un aperçu du début du jeu et de diverses quêtes principales. Elle sera bien cross-play et vous permettra de la tester sur PC ou consoles.

Voici les horaires précis :

Date de début : Le 13 septembre à 18h

: Le 13 septembre à 18h Date de fin : Le 16 septembre à 18h

Le 16 septembre à 18h Pré téléchargement : 11 septembre à 18h

A noter que participer à cette bêta ouverte vous permettra de récupérer quelques récompenses cosmétique pour le jeu final, à savoir :

Avant-garde aeternienne (titre) : participer à la bêta ouverte

Brassards de l’aventurier aeternien (gants) : atteindre le niveau 10 avec un personnage

Bottes hautes de l’aventurier aeternien (souliers) : atteindre le niveau 15 avec un personnage

Culotte de l’aventurier aeternien (jambières) : atteindre le niveau 20 avec un personnage

Tricorne de l’aventurier aeternien (coiffe) et long manteau de l’aventurier aeternien (plastron) : atteindre le niveau 25 avec un personnage

Pour rappel, New World Aeternum garde ses bases, à savoir un action RPG jouable en solo ou en coopération sur l’île d’Aeternum mais va apporter pas mal de nouveautés suite aux retours de la communauté. On y retrouve :

De nouvelles cinématiques pour introduire le jeu

Une prise en main améliorée

Flux de quêtes amélioré du niveau 1 à 65

Des cinématiques in-game et pré-rendus

Les dialogues de la quête principale améliorés

Des archétypes de personnages

Ajout d’un raid à 10 joueurs

La première zone de PVP à grande échelle

Un score d’équipement augmenté

La possibilité de pouvoir nager

La sortie définitive est prévue pour le 15 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.