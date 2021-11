New World distribue involontairement de l’or à ses joueurs

New World, le récent MMO d’Amazon Game Studio est quelque peu habitué à la mauvaise publicité depuis sa sortie en septembre dernier. Après avoir été accusé de “briquer” les toutes dernières cartes graphiques haut de gamme Nvidia, entreprenant des corrections de bugs entrainant d’autres bugs, ainsi que des problèmes de serveurs, c’est aujourd’hui un nouveau chapitre plutôt cocasse qui s’ouvre dans leur registre des bourdes.

L’économie dans New World est un système complexe, et de nombreuses personnes en ont déjà profité pour se remplir les poches de manières détournées et plus ou moins légitimes. Cependant la communauté n’a cette fois rien à voir là-dedans. Cette situation malencontreuse est du fait de l’éditeur.

Les joueurs sur le serveur de l’UE ont eu la bonne surprise de recevoir 300 000 pièces d’or, comme le rapporte PC Gamer.

EU servers are back up! We know its been chaotic… we can explain…

Thank you for your patience and get back into Aeternum! https://t.co/N2iK957PAS

— New World (@playnewworld) November 25, 2021