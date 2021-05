Test New Pokémon Snap – Un retour réussi, il n’y a pas photo

Parmi les nombreuses déclinaisons de la franchise Pokémon en jeu vidéo, New Pokémon Snap fait partie de ses spin-offs originaux inoubliables aux côtés de Pokémon Pinball ou encore Pokémon Trading Card Game. Le premier étant sorti en 2000 chez nous sur Nintendo 64, il aura fallu attendre 21 ans pour en avoir une suite. Développé initialement par HAL Laboratory, un studio surtout connu pour les Kirby, c’est Bandai Namco qui prend la relève pour un résultat satisfaisant.

Conditions de test : Nous avons joué plus d’une vingtaine d’heures au titre, presque exclusivement en mode dock. Nous avons utilisé le mode portable pour observer les performances techniques et le gyroscope.

Un cliché du jeu vidéo ?

D’une certaine façon, Pokémon Snap était assez en avance sur son temps car aujourd’hui, à l’heure des smartphones et des réseaux sociaux, la photographie est devenue quelque chose de courant et accessible à tous. Dans le jeu vidéo, la tendance s’est clairement intensifiée et on ne compte plus les jeux qui proposent des « modes photos » en les mettant bien en avant dans leur communication. Spider-Man, Zelda : Breath of the Wild, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury…, les exemples ne manquent pas.

Il faut dire aussi que les jeux sont aujourd’hui bien plus beaux et permettent de faire de magnifiques clichés sans un tas de pixels ou de textures moches. New Pokémon Snap sort donc dans cette dynamique favorable tout en n’oubliant pas de bien miser sur la nostalgie en reprenant de nombreux éléments d’antan. Le principe reste le même, on parcourt différents environnements à bord d’un wagon qui suit un rail afin que l’on puisse prendre part à de nombreux safaris.

Le but étant d’immortaliser la vie sauvage des nombreux Pokémon que vous croisez grâce à l’Exploreflex. A chaque fin de cycle, le professeur Miroir notera la qualité de vos photos avec un score et un rang caractérisé par la couleur des étoiles obtenues. Pour ceux qui auront remarqués, ce n’est plus le professeur Chen qui s’occupe de notre formation car nous évoluons cette fois-ci dans la région de Lentis.

On reverra tout de même Todd, le héros du précédent jeu que l’on aperçoit également dans les premières saisons de l’anime, et qui viendra nous prodiguer quelques conseils sur la discipline. Même si la prise en main est assez intuitive, Rita, l’assistante du professeur nous accompagnera pour expliquer chaque nouvel outil récupéré au cours de la l’aventure. Ici, pas de scénario faussement complexe, l’ambiance et assez bon enfant, mais attendez-vous quand même à une part de mystère concernant de mystérieux Pokémon brillants.

Pas du tout antipelliculaire

La recette de New Pokémon Snap fait toujours mouche et a même été enrichie. Nous sommes en outre devant un jeu 100% détente qui vous permet de profiter d’un cadre de rêve pour apprécier les sympathiques scènes entre les Pokémon. La vie grouille autour de nous, mais pas besoin de se presser pour tout avoir car nous pouvons recommencer à l’infini.

Après chaque passage, on gagne des points d’exploration qui augmentent le niveau d’une zone, ce qui débloque de nouveaux événements pour prendre des Pokémon déjà observés sous un autre angle, et bien sûr dénicher de tous nouveaux Pokémon. Malheureusement, il s’agit aussi là du plus gros défaut du titre, à savoir un gros moment de flottement où l’on doit « grind » pour gagner en niveaux.

Bien que l’on ne reste pas totalement passif grâce à des interactions qui s’étoffent comme la pomme, le radar ou les orbes luminas afin de déclencher de nouvelles réactions chez les Pokémon, on ne peut pas dire que le titre se renouvelle beaucoup.

Si vous comptez l’acheter, vous savez normalement à quoi vous attendre, toutefois sachez que l’on atteint une certaine routine assez vite. Clairement, New Pokémon Snap s’apprécie à petites doses car enchainer les explorations devient vite redondant à la longue d’autant que l’on déplore tout de même un manque de contenu (pas en ce qui concerne les Pokémon néanmoins car le Photodex se révèle assez fourni comparé au total de Pokémon actuellement). Heureusement, il recèle d’autres ingrédients attractifs qui permettent de dynamiser son concept.

Beaucoup d’objectifs

Afin de ne pas refaire les mêmes circuits en cherchant la petite bête qui nous manque, New Pokémon Snap propose tout un tas de missions nous aiguillant sur les Pokémon que l’on aurait manqués ainsi que sur les moments plus rares recherchés comme un Scarabrute qui aime se bagarrer la nuit avec son pote Scarhino. Il y a également tout un tas de titres à obtenir, un attrait qui remplace le manque de succès sur Switch pour ceux qui aime remplir tous les objectifs annexes.

Le dernier attrait assez malin est le partage de photos via un mode en ligne. Il est possible de sauvegarder chaque photo, puis de les retoucher pour les poster via internet. Si elles sont assez réussies et originales, les autres joueurs vous récompenseront avec des médailles pommes, et peut-être figurerez-vous sur les classements en ligne. Un autre classement recueille aussi votre total de points sur tous les clichés enregistrés par le professeur. Ces deux aspects restent ainsi fidèles à l’esprit de la licence avec une compétition saine afin de devenir le meilleur photographe.

Rien de tout ça ne pourrait être possible sans un rendu visuel réussi, un point qui est tout de même primordial lorsque l’on base son jeu sur les images d’une certaine façon. Même s’il n’est pas bien difficile de faire mieux que les derniers opus sur Switch, ce New Pokémon Snap est incontestablement magnifique. Parcourir les différents biomes est véritablement un régal pour les yeux d’autant que le soft regorge de moments sublimes et adorables entre les monstres de poche.

Et ce, que ce soit en mode dock ou en mode portable bien que les temps de chargement soient un peu trop présents. On peut même profiter du gyroscope de la console pour encore plus d’immersion. N’oublions pas également le sound design correct qui participe à l’immersion du safari même si les musiques sont assez en retrait il est vrai.