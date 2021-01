New Pokémon Snap est désormais disponible en précommande

On avait plus eu de nouvelles depuis un moment, mais New Pokémon Snap s’est rappelé à notre bon souvenir la semaine dernière afin de présenter un nouveau trailer, et surtout une date de sortie. Les précommandes pour le jeu ont ouvert dans la foulée, et il est désormais possible de réserver le jeu.

Où précommander New Pokémon Snap ?

Pour rappel, ce titre permettra d’arpenter une île à la recherche de Pokémon à photographier pour remplir le Photodex. De nombreux clichés seront à prendre de divers créatures, à l’aide de bonbons pour les appâter ou en observant bien la météo pour les dénicher au bon moment.

Le titre est désormais disponible en précommande sur certains sites, qui affichent tous le jeu au prix de 54,99€. Voici où précommander New Pokémon Snap :

New Pokémon Snap sera disponible dès le 30 avril prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.