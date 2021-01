New Pokémon Snap sortira le 30 avril et s’offre un nouveau trailer

Depuis son annonce en juin 2020, New Pokémon Snap s’est fait très discret. Mais puisque l’année 2021 signe le 25ème anniversaire de la licence Pokémon, il fallait s’attendre à ce qu’il refasse surface, et on a aujourd’hui droit à un trailer en plus d’une date de sortie.

Préparez vos appareils photos

Cette nouvelle aventure nous conduira dans la région de Lental, où les Pokémon de l’île sont étudiés dans leur environnement. Après avoir choisi son modèle de personnage, le joueur rencontrera le professeur Mirror, qui demandera de l’aider à remplir le Photodex.

New Pokémon Snap est donc prévu pour sortir en exclusivité sur Switch dès le 30 avril prochain. Les précommandes pour le titre démarreront très prochainement, et la jaquette du titre a été révélée dans le trailer.