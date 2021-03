Neptunia ReVerse trouve sa date de sortie sur PS5 en Europe

Alors que l’on attend l’arrivée de Neptunia Virtual Stars pour demain, 5 mars, Idea Factory International enchaîne déjà avec Neptunia ReVerse qui se trouve une date de sortie. Le titre se loge au 11 juin et arrivera en Europe sur PlayStation 5, trois jours après sa sortie aux Amériques.

La New Game+ Expo 2021 a permis de mettre en lumière pas mal de localisations occidentales, à l’instar de Disgaea 6: Defiance of Destiny ou encore Mary Skelter Finale. La prochaine aventure de Neptune, Blanc, Noire et toutes ses amies se fera donc en juin prochain. Enfin, prochaine aventure, disons plutôt une aventure remise au goût du jour puisqu’il s’agit d’une édition définitive de Hyperdimension Neptunia Re;Birth1.

Déjà disponible au Japon sous le nom de Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse, Neptunia ReVerse propose évidemment des graphismes remis au goût du jour mais retravaille également son gameplay pour rééquilibrer l’ensemble et modernise son interface. Une façon pour les nouveaux joueurs de découvrir un RPG qui avait été bien reçu et l’occasion pour les grands fans de refaire l’aventure.