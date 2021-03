Mary Skelter Finale arrivera en Europe cet automne

On n’en doutait pas trop puisque les deux premiers opus étaient arrivés en occident. Mary Skelter Finale va également avoir droit à sa localisation et fera son entrée aux Amériques et en Europe cette année. Idea Factory International a profité de la New Game+ Expo 2021 pour annoncer l’arrivée du titre dans nos contrées pour cet automne.

Une conclusion à la trilogie

Déjà disponible au Japon depuis la fin de l’année 2020, Mary Skelter Finale arrivera en Europe fin 2021. Malheureusement, pas vraiment de nouvelles images, nous avons simplement eu droit à une cinématique déjà aperçue, avec l’opening que l’on connaissait déjà, « Katsubou no Dilemma » écrite et composée par Gesshoku Kaigi et chantée par Earphones.

Rappelons que Mary Skelter Finale est un JRPG et viendra conclure la trilogie Mary Skelter. Les nouveaux joueurs pourront démarrer par ce dernier opus puisque l’histoire sera résumée à travers des visuels novels. Rendez-vous cet automne pour la sortie du jeu sur PS4 et Nintendo Switch. Pour les collectionneurs, une édition physique sera proposée par Limited Run Games.