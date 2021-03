Disgaea 6: Defiance of Destiny dévoile sa date occidentale

Disgaea 6: Defiance of Destiny a fait une apparition lors de la New Game Plus Expo du jour pour annoncer sa date de sortie occidentale.

On revient fin juin, mec!

Les Prinnies et les autres figurants arriveront donc le 29 juin 2021 sur nos Switch car oui, Nippon Ichi Software fait toujours semblant de ne pas avoir de version PlayStation 4 de son Tactical-RPG pourtant déjà disponible sur la console de Sony au Japon. La bonne nouvelle, c’est que la première vague de DLC composée d’Adell, Rozalin, Laharl-Chan et Asagi, sera gratuite pour les premiers acheteurs occidentaux.

Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira le 29 juin 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.