Nakwon Last Paradise, le jeu de survie multijoueur de Nexon, diffuse un trailer de gameplay alpha

Aperçu de la version dite « alpha »

Bien plus courte que les 20 minutes de gameplay pré-alpha rendu public à l’époque, et avec lequel on peut désormais se lancer dans le jeu des comparaisons, les quelque 2 minutes 40 du jour nous permettent de voir où en est Nakwon Last Paradise.

Si nous sommes encore loin de ce à quoi ressemblera le titre de Mintrocket, on peut voir à l’œuvre quelques nouveautés et détails de gameplay. Premièrement, un focus a été dressé sur l’infiltration. Se cacher dans des casiers ou éliminer un ennemi par derrière via une exécution densifie un peu l’approche discrète. Il y a même la présence d’une boîte en carton pour demeurer incognito auprès des joueurs humains qu’un certain Solid Snake approuverait sans problème.

D’autres fonctionnalités se dévoilent, comme un grappin qui, au-delà le gain de verticalité, nous permet de nous hisser hors de portée des zombies. La démonstration de l’utilisation d’une bombe fumigène montre aussi son efficacité autant auprès des zombies que des humains.

Enfin, on nous tease un peu l’aspect économique et customisation, qu’il s’agisse de son propre personnage ou bien de la partie housing, où on disposera meubles et trouvailles comme bon nous semble, dans notre base.

Nakwon Last Paradise ne dispose toujours pas de date de sortie sur PC, mais participera au festival Zombies vs Vampires, qui a lieu aujourd’hui et demain. Un nouveau trailer et de nouvelles images du jeu devraient en ressortir.